Musiknacht: Beatles-Expertin bringt ein Stück Kiezgeschichte nach Elmshorn

Stefanie Hempel, Beatles-Expertin, lehnt an der Paul McCartney-Figur auf dem Beatles-Platz an der Reeperbahn vor der Großen Freiheit. Hempel eröffnet die Elmshorner Musiknacht am 12. Mai.

Elmshorn. Das Mysterium ist gelüftet: Das Programm für die siebte Elmshorner Musiknacht steht – und hat einiges zu bieten. Bekannt war bislang nur, dass Deutschlands größte Beatles-Expertin, Stefanie Hempel, das Festival am Freitag, 12. Mai, eröffnen wird.

Jetzt steht das gesamte Programm für die Veranstaltung des Stadtmarketings, das die Elmshorner Innenstadt zur Bühne macht. Eingebettet ist die Musiknacht in das Wein- und Schlemmerfest des Verkehrs- und Bürgervereins von Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai. Doch dazu später mehr.

Musiknacht: Stefanie Hempel bringt ein Stück Kiezgeschichte nach Elmshorn

Den Auftakt der Musiknacht macht, wie berichtet, Stefanie Hempel mit ihrer interaktiven Beatles-Show in der Kirche St. Nikolai am Alten Markt. Die Erfinderin der Beatles-Touren auf dem Hamburger Kiez ist mittlerweile auch selbst als Sängerin und Songwriterin unterwegs. Mitmachen ist bei ihrer Show ausdrücklich erwünscht.

Um 19.30 Uhr beginnt dann das Programm. McEbel tritt in der Buchhandlung Heymann, Damm 4, auf. Der Musiker bringt unter vollem Körpereinsatz Blues mit Witz, Originalität und Leidenschaft auf die Bühne. Bei der Brücke Elmshorn, Neue Straße 7, tritt der Liedermacher und Volkssänger Jochen Wiegandt auf.

Jochen Wiegandt tritt bei der Elmshorner Musiknacht auf.

Foto: Bertold Fabricius

Elmshorn: Festival-Programm für die Musiknacht steht fest

Im Café Lykke am Alten Markt gibt Matthias Ewald anarchisch-satirisch Lieder und Texte von Georg Kreisler zum Besten, und in der Deutschen Bank, Holstenplatz 3, spielt die Band BIGS deutschsprachigen Rock und Pop. Im Elmshorner Pop Up Huus, Marktstraße 18, gibt es von DJ GönnDir House und Techno auf die Ohren.

Evergreens op Platt gibt es im Flora Sanitätshaus, Schulstraße 50, von der Gruppe PlattEvent zu hören, mit Keybord, Gitarre und Akkordeon. Bei Hanssen for men, Marktstraße 10, geben die Lucky Birds Schlager und Country zum Besten und der Singer und Songwriter Shebab tritt bei Janalade, Holstenstraße 13, auf.

Elmshorner Musiknacht bietet Konzerte an 20 Orten in der City

Jasmina und Band spielen authentische und gefühlvolle Akustik-Musik und peppige Popsongs bei Jim Coffey, Peterstraße 4. In den Räumen des Kunstvereins Elmshorn im Torhaus, Probstendamm 7, gibt es Acoustic Pop und Folk von Enna zu hören.

Enna tritt mit Acoustic Pop und Folk bei der Musiknacht in Elmshorn auf.

Foto: Stadtmarketing Elmshorn

Handgemachte Musik aus der Karibik, Südamerika und Afrika vom Trio Kamadejo gibt es bei Martinas Bastelparadies, Königstraße 20, zu hören. Bei Musik Hofer, Flamweg 5, erklingt Rock und Pop der 1960er-Jahre mit der Band Sixty5.

Modehaus Ramelow in Elmshorn wird zur Konzertbühne

Im Modehaus Ramelow, Königstraße 33-35, tritt die Band Re!oaded aus Hamburg mit Covern von Rocksongs auf und bei Not Naked by Iisan, Königstraße 44, treten mit Anna und Eva zwei Drittel des Trios Sixboobs auf. Sie singen R’n’B, Pop und Soul.

Das Duo The Cracks spielt Musik von Cole Porter, Louis Armstrong und Johnny Cash bei Optiker Schönberg, Königstraße 37. Sabina Noronha, die durch ihre Teilnahme bei The Voice of Germany eine gewisse Bekanntheit erlangte, spielt einen bunten Musik aus Pop und Indie bei Venom Ink, Schulstraße 3.

Elmshorn: Folk, Rock und Pop bei der VR Bank in Holstein

In der Filiale der VR Bank in Holstein, Königstraße 17, bringt der Sänger Tramper Folk, Rock und Pop mit seiner 17-saitigen Gitarre zu Gehör. Und im Ladenlokal am Damm 1 gibt es klassischen Rock ’n’ Roll mit JP Kind und seiner Tribute-Show für Elvis. Zum Abschluss der Musiknacht tritt die Hamburger Band Horst with no Name um 22.30 Uhr auf dem Alten Markt auf.

Tramper spielt Folk, Rock und Pop bei der Elmshorner Musiknacht.

Foto: Stadtmarketing Elmshorn

Eintrittsbänder für die Musiknacht gibt es bei allen Konzertlocations für 18 Euro, Schüler und Studierende zahlen 14 Euro. Vorverkaufsbändchen gibt es bei der Geschäftsstelle des Stadttheaters an der Königstraße, bei Musik Hofer und im Pop Up Huus für 14 Euro (Erwachsene) bzw. 10 Euro (Schüler und Studierende).

Elmshorn: Musiknacht und Wein- und Schlemmerfest in der Innenstadt

Über das gesamte Wochenende locken zudem zahlreiche Winzer mit ihren Weinen aus unterschiedlichen Anbaugebieten in die Elmshorner Innenstadt. Beim Wein- und Schlemmerfest des Verkehrs- und Bürgervereins (VBV) ist in diesem Jahr erstmals ein Weinhändler mit edlen Tropfen aus dem Burgenland dabei.

Hinzu kommen zahlreiche Stände mit kulinarischen Angeboten. Und auch wer keinen Wein trinkt, muss nicht durstig bleiben. Eröffnet wird die Veranstaltung am Donnerstag, 11. Mai, um 17 Uhr mit der Krönung der neuen Weinkönigin. Geöffnet sind die Stände an diesem Tag bis 22 Uhr, am Freitag, 12. Mai, von 14 bis 1 Uhr, am Sonnabend, 13. Mai, von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, von 12 bis 17 Uhr.