Pinneberg: Verkaufsoffener Sonntag und neues Festival – das sind die Termine

Ähnlich voll wie hier beim Food-Truck-Festival soll es in Pinneberg auch beim neuen Innenstadtfestival werden. Die Premiere in der Kreisstadt ist für Mitte Juni geplant – mit verkaufsoffenem Sonntag.

Pinneberg. Volle Straßen, guter Umsatz: Die verkaufsoffenen Sonntage in Pinneberg sind die außergewöhnlichen Tage im Jahr, von denen sich Einzelhändler und Stadtmarketing viel versprechen. Nun wurden die Daten für die Shoppingsonntage im Jahr 2023 bei der Stadt beantragt – mit einer überraschenden Neuerung.

Laut einer Vorlage für den Hauptausschuss am kommenden Donnerstag (27. April) sollen die Läden in der City in diesem Jahr an drei Sonntagen außerplanmäßig öffnen. Und dabei ist gleich der erste Termin neu. Denn am 18. Juni wird das erste Pinneberger Innenstadt-Festival gefeiert.

Pinneberg: Termine für verkaufsoffene Sonntage und neues Stadtfest stehen

Dabei handelt es sich um ein neues Format und eine Premiere zum verkaufsoffenen Sonntag. Zudem machen die Geschäfte auch am Sonntag des „6. Food-Truck-Weekends“ am 3. September in Pinneberg auf sowie am 5. November unter dem Motto „Happy Halloween“ .

Im Mittelpunkt des Interesses dürfte aber das neue Pinneberger Innenstadt-Festival stehen. Es sei ein neues Veranstaltungsformat, das sich in der Tradition des Kleinkunstfestivals sieht. Es sind drei Tage geplant, vom 16. bis 18. Juni jeweils von 12 bis 22 Uhr. Die Innenstadt soll bei der Großveranstaltung „vollflächig bespielt“ werden, und zwar in den drei Bereichen Lindenplatz, Drosteiplatz und Drosteipark.

Innenstadtfestival: Drei Bühnen sollen Besucher Mitte Juni erfreuen

Eine Hauptbühne soll an der Drostei aufgebaut werden – von Mittag bis zum frühen Nachmittag werde dort Kindertheater und Kasperletheater angeboten. Bis zum frühen Abend sollen kleinere Theaterstücke und Cabaret auf dem Programm stehen. Zum späten Abend hin werde Musik von Rock- und Pop-Bands gespielt.

Die Bühne soll analog zum drei Jahre hintereinander ausgefallenen Kleinkunstfestival als Auftrittsfläche für professionelle Künstler aus Pinneberg und Umgebung dienen. Dazu zählen das Forum Theater, die Musical Company, der Summer Jazz, die Pinneberger Bühnen, der Kulturverein oder die Musikschule. Auch Bands, die in Pinneberg und Umgebung ansässig sind, sollen auftreten.

Der Plan ist ein „buntes Straßenfestival“ als Nachfolger des Kleinkunstfestivals

Am Lindenplatz und der unteren Dingstätte dagegen sollen Walking Acts, Straßenkünstler, Gaukler und Artisten die Flaneure in ihren Bann ziehen. Kurzum: Es soll ein Ort für Taschenspieler, Zauberer, Stelzenläufer, Jongleure oder Tänzer werden.

Im Drosteipark, dem dritten Hauptort des neuen, „bunten Straßenfestivals“ in Pinneberg, wird eine Themenfläche entstehen, die in den Folgejahren immer wieder neue Themen bekommt. Zur Premiere werde mit dem Thema „Robin Hood & Mittelalter“ geplant. Zelte und unterschiedliche Shows wie Schwertkampf oder Bogenschießen seien angedacht. Auch das Leben in der freien Wildnis oder Kräuter- und Pflanzenkunde sind thematische Schwerpunkte. Flankiert werden alle Orte in der City von Essens- und Getränkeständen.

Das sind die anderen Feste und verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2023

Alte Bekannte bei den Sonntagsöffnungen sind dagegen das 6. Food-Truck-Weekend in Pinneberg vom 1. bis 3. September sowie „Happy Halloween“ am 5. November. Vor allem beim Food-Truck-Weekend mit etlichen fahrbaren Kulinarikständen wird auf spätsommerliche Atmosphäre und gutes Essen mit möglichst vielen Besuchern gesetzt.

Bekanntlich ist eine Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass nur zulässig, wenn die „prägende Wirkung des Anlasses für den öffentlichen Charakter des Tages gegenüber der typischen werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung überwiegt“. Das sei an allen vom Stadtmarketing beantragten Terminen der Fall. Es sei jeweils mit einem beträchtlichen Besucherandrang zu rechnen.

Hinzu kommen im Verlauf des Jahres etliche andere Festtermine in Pinneberg. Unter anderem vom 18. bis 21. Mai das Pinneberger Craft Beer & Gourmet Festival oder das Pinneberger Weinfest vom 29. Juni bis 2. Juli. Auch das SummerJazz Festival vom 10. bis 13. August oder das Open Air Kino vom 24. bis 26. August sind feste Termine in Pinnebergs Stadtleben.