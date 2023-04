Repaircafe Pinneberg: Retter für kaputte Dinge – die Repaircafés der Region

Das ehrenamtliche Repair-Team an der VHS Quickborn repariert fast alles, was nicht mehr funktioniert, wackelt oder ein Loch hat – das nächste Mal am 29. April.

Kreis Pinneberg. Ein Stuhl mit kaputtem Bein, eine Stehlampe mit Wackelkontakt, ein CD-Spieler mit defekter Klappe, ein Wollpullover mit Loch – zu schade zum Wegwerfen. Häufig lassen sich Fehler beheben, eine Entsorgung wird überflüssig. Wer sich eine Reparatur nicht alleine zutraut, für den sind Repaircafés eine gute Anlaufstelle.

In diesen Repaircafés leiten handwerklich geschickte Menschen an und können im besten Fall Kaputtes retten. Das schont Ressourcen, Umwelt und Geldbeutel. Und die geselligen Treffen, die auch überall im Kreis Pinneberg stattfinden, machen auch noch Spaß.

Repaircafés im Kreis Pinneberg: In Quickborn wurde ein Treff gegründet

An der VHS Quickborn im Forum, Bahnhofsstraße 112, findet das nächste Repaircafé am Sonnabend, 29. April, 10 bis 15 Uhr im Forum am Bahnhof statt. Alles, was einen Stecker hat und nicht mehr funktioniert, wie es sollte ist willkommen. Auch Holzmöbel und -objekte, Tischchen, Schränkchen, Bilderrahmen, Regale und vieles mehr kann repariert werden. Musikinstrumente, Uhren, Laptops, Handys oder Fahrräder werden vom vielseitigen Helferteam einer umfassenden Fehlerdiagnose unterzogen und wenn möglich wieder zum Leben erweckt.

Die Profis vom Repaircafé an der VHS Quickborn kriegen auch Plattenspieler wieder zum laufen.

Foto: VHS Quickborn

Auch Kleidungsstücke und anderes aus Stoff wie Kissen und Vorhänge lassen sich reparieren. „Wir helfen beim Erhalten und Behalten von Lieblingsteilen unserer Bekleidung. Die Hose zu lang? Passform Probleme an der Bekleidung, kleine Arbeiten können mit Terminabsprache vielleicht zusammen Vorort gemeistert werden“, erklärt Nähmeisterin Anke Boldt.

Einfach Vorbeischauen und sich ein Bild machen. Der Repair-Treffpunkt findet immer am letzten Sonnabend im Monat statt. Termine können telefonisch unter 04106/612 99 60 von 9 bis 12 Uhr von montags bis freitags vereinbart werden oder per Email an vhs@quickborn.de gebucht werden.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Repaircafé in Pinneberg findet regelmäßig in Lutherkirche statt

Auch in Pinneberg kommen die Retter von kaputten Geräten oder Gerätschaften regelmäßig zusammen. Das 26. Repaircafé Pinneberg ist für Sonnabend, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus der Lutherkirche, Kirchhofsweg 53 a, geplant.

Pro Person wird ein Gegenstand angenommen. Experten begutachten, was beschädigt oder kaputt ist. Sie leiten bei der Reparatur an, so dass die Teilnehmer auch noch etwas lernen. Die Erfolgsquote liegt bei 70 Prozent.

Der Eintritt und die eventuelle Reparatur sind kostenfrei, da alle Mitwirkenden ehrenamtlich tätig sind. Spenden für den Betrieb des Repaircafés und für das Café sind willkommen. Das 27. Repaircafé in der Pinneberger Lutherkirche findet dann erst wieder am 14. September statt.

Repariert werden alte Dinge auch in Elmshorn, Schenefeld und Wedel

Im Haus der Begegnung, Hainholzer Damm 11, in Elmshorn findet das Repaircafé immer am zweiten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr statt. Das ehrenamtliche Team trifft sich die nächsten Male am 13. Mai, 10. Juni und 8. Juli.

In Zusammenarbeit mit dem JUKS Schenefeld hat die Initiative „Glücksgriff – der soziale Kreislauf“ die Idee eines Repaircafés umgesetzt. Alle zwei Monate wird es im JUKS organisiert. Der nächste Termin ist Sonnabend, 20. Mai, von 11 bis 16 Uhr. Annahmeschluss ist um 15.30 Uhr. 30 Experten wirken ehrenamtlich mit, halten Werkzeug und Material vor. Unterstützt wird die lokale Gruppe von der Stiftung „Stichting Repair Café“.

Das Team des Repaircafés Wedel der Christuskirche in Wedel, Feldstraße 32-36, kommt am 10. Juni, 14 bis 17 Uhr wieder zusammen. Träger dieser Initiative ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schulau. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Im Juba23 Halstenbek kommen Jung und Alt im Repaircafé zusammen

Gemeinsam können im Juba23 in der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, Bahnhofstraße 22, in Halstenbek werden immer am ersten Mittwoch des Monats von 16-19 Uhr Geräte repariert. Der nächste Termin ist der 3. Mai. Jugendliche Experten können Senioren auch den Umgang mit Smartphones näher bringen oder man kommt einfach nur bei einem Kaffee zusammen und tauscht sich aus. Jeder kann helfen und der Wegwerf-Gesellschaft von heute entgegenwirken.