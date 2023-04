Tanz in den Mai Pinneberg: Von Disco bis Dorfschwof - hier wird gefeiert

In vielen Orten im Kreis Pinneberg wird der Wonnemonat tanzend begrüßt. Die Übersicht zeigt, was geplant ist und wo es Karten gibt.

Kreis Pinneberg. Langes Wochenende, ein ganz annehmbarer Wetterbericht – eigentlich gute Voraussetzungen, um den Mai tanzend zu begrüßen. Traditionell gibt es im Kreis Pinneberg einige Veranstaltungen unter der Überschrift „Tanz in den Mai“. Das Abendblatt hat sie zusammengestellt.

Gleich an mehreren Orten in Wedel wird etwa in den Mai getanzt. Bei einem Tanz in den Mai werden sogar die besten Hits aller Zeiten gespielt – verspricht der Veranstalter. In der Diskothek Shooters, Am Rathausplatz 1, in Wedel steigt eine Ü30-Party. Los geht es Sonntag, 30. April, ab 22 Uhr.

Tanz in den Mai: In Hasloh, Klein Nordende und Schenefeld wird gefeiert

Die Racy Rocker aus Hamburg spielen von 19.30 Uhr auf dem Theaterschiff „Batavia“ die Rock‘n Roll-Hits und klassische Oldie-Songs der 50er- und 60er-Jahre. Einige Bandmitglieder haben noch die bekannten Interpreten dieser Songs, wie zum Beispiel Little Richard oder Bill Haley live im legendären Hamburger „Star Club“ erlebt. Karten zu 17 Euro können telefonisch unter 04103/858 36 oder auf der Homepage unter www.batavia-wedel.de bestellt werden.

Der Tidenhubwedel Liveclub lädt von 21 Uhr an in der Villa, Mühlenstraße 35, zum Schwofen ein. Für jung gebliebene Menschen ab 50 Jahren, aber auch alle anderen Interessierten legen zwei DJs Funk, Rock und Soul auf. Zu Musik von früher bis heute kann die Nacht in den Mai mal ausgelassen durchgetanzt werden. Eintritt: 5 Euro.

SPD lädt zum Tanz in Hasloh, in Klein Nordende regiert die Fette Mette

Die Hasloher SPD lädt ebenfalls zum Schwof in den Mai in den großen Saal im Landhaus Schadendorf, Kieler Straße 34, in Hasloh ein. Seit mehr als 40 Jahren veranstaltet die SPD Hasloh nun schon den Tanz in den Mai. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgt der bewährte DJ Gary. Die Party startet um 20 Uhr. Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf direkt beim Landhaus Schadendorf. Es gibt diesmal keine Abendkasse.

Zum Tanz in den Mai lädt etwa die Gemeinde Klein Nordende am 30. April von 20.30 Uhr an. Die Party startet in der Bürgermeister-Hell-Halle, Schulstraße 30. Veranstalter ist Fette Mette.

Von Disko bis Dorfschwof – auch in Schnefeld und Uetersen wird in den Mai getanzt

Um 20 Uhr beginnt die Party im Lustis 53,6, Industriestraße 10, in Schenefeld. Livemusik mit den beiden Bands Castaway und Rockodeal, die beide schon einzeln im Lustis aufgetreten sind und für Stimmung gesorgt haben. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Auch in Uetersen will man feiern. Das Restaurant Zur Erholung, Mühlenstraße 56, in Uetersen lädt von 20 Uhr an zum Tanz in den Mai. Owe legt Funk, Soul & Rock ‘n Roll und etwas 80er auf. Es gibt Snacks, aber kein à la carte und auch nur wenige Sitzplätze. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Tanzen. Tickets für 5 Euro gibt es im Tante-Anne-Laden Dienstag bis Sonnabend 10 bis 18 Uhr.

In Wedel und Appen werden am Montag Maibäume aufgestellt

Am Tag nach dem Tanzen, Montag, 1. Mai, wird in Wedel traditionell der Maibaum aufgestellt. Der Umzug startet um 11 Uhr. Die Teilnehmer sammeln sich von 10.30 Uhr an an der Schulauer Straße.

Der gemeinsame Weg führt von der Feuerwache durch die Gorch-Fock-Straße. Am Rathausplatz ist ein kleines Konzert geplant. Dann geht es weiter über die Mühlenstraße zum Roland. Dort wird der Maibaum mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt.

Der Umzug wird vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Haselau musikalisch begleitet. Viva la Musica begleitet die Trachtengruppe des Heimatbundes. Am Roland singt der Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein. Sandro Jahn (Musikschule und Johann-Rist-Gymnasium) moderiert das Geschehen rund um das Aufstellen des Maibaums. Für Getränke und Grillwurst ist auch gesorgt.

In Appen wird zum ersten Mal ein Maibaum aufgestellt. Das Maibaumfest findet am 1. Mai von 11 bis 14 Uhr am Bürgerhaus statt, organisiert von der CDU. Es gibt Getränke, frische Waffeln und Grillwurst, untermalt mit Musik.