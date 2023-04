Von Barmstedt bis Wedel: Künstler zeigen ihr Können

Das Kreiskulturwochenende bietet in 27 Stätten viele Ausstellungen und Veranstaltungen. Per Bus geht es zu ausgewählten Orten.

Kreis Pinneberg. Der Kreiskulturverband Pinneberg e.V. begeht in diesem Jahr sein 50. Jubiläum, dazu sind einige Veranstaltungen geplant. Den Start macht das Kreiskulturwochenende am 6. und 7. Mai. Das bedeutet, an 27 Stätten im Kreisgebiet öffnen Kulturschaffende Ateliers, Galerien, Gärten, Werkstätten. Auch eine Weberei in Elmshorn und das Baumschulmuseum in Pinneberg sind dabei.

Es finden an unterschiedlichen Orten Lesungen, musikalische Auftritte, Führungen, Workshops für Kinder und Vieles mehr statt. Die Künstler Karin Weißenbacher aus Barmstedt, Jo Köser in Ellerbek, Silke Menzel aus Lutzhorn, Ines Kollar aus Pinneberg, Karen und Sönke Knickrehm aus Rellingen, Wanda Stehr, Kathrin Rosenberger und Jörgen Habedank aus Tornesch und Jürge Pieplow aus Wedel bieten Einblicke in ihre Ateliers.

Künstler im Kreis Pinneberg öffnen Ateliers und stellen aus

Programm ist in der Barmstedter Galerie Atelier III und im Museum der Grafschaft Ranzau auf der Schlossinsel Rantzau. Im Torhaus Elmshorn, der Galerie Cavissamba in Haselau, in der Atelier Galerie Far(r)bträume oder auf Green Gables in Heidgraben können sich Besucher verschiedene Ausstellungen ansehen. Im Rathaus Barmstedt wird die Jahresausstellung der Kunstfreunde Barmstedt unter dem Titel „Festival der Farben“ eröffnet.

Der Kulturverein Haseldorf öffnet die Bandreißerkate. Auf dem Programm stehen Gespräche mit der Künstlerin Heidrun Matthiesen in der Galerie zur aktuellen Ausstellung „Arbeiten in Acryl“ und ein Vortrag über Delfter Fliesen in den Stuben – Kaffee, Kuchen, Klönschnack auf der Diele inklusive.

Der Kulturverein Holm veranstaltet im Dörpshus eine Fotoausstellung mit den Wettbewerbsbildern „Licht und Schatten“ ihrer Fotogruppe. Am Sonntag wird zusätzlich vor dem Dörpshus ein Flohmarkt mit aussortierten Büchern, Bildern, Dekos und einiges mehr dazukommen.

Am Kreiskulturwochenende per Bustour zu ausgewählten Ausstellungsorten

Das Baumschulmuseum in Pinneberg startet in die Saison. „Wurzel, Krone und zurück – der Weg des Wassers und seine Bedeutung in Zeiten des Klimawandels“ heißt die neue Ausstellung. Kaffee und Kuchen gibt es gegen Spende.

Traditionell findet am Sonnabend und am Sonntag auch eine Tagesbustour zu ausgewählten Ausstellungsorten statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter 04121/623 80 erforderlich. Das ausführliche Programm mit den Öffnungszeiten und Adressen ist unter www.kreiskulturverband-pinneberg.de abrufbar.