Wetter Hamburg: Auch zum Tanz in den Mai noch kein Frühling?

Traumwetter am vergangenen Wochenende, frösteln am Dienstag. Wann sich die Hamburger auf dauerhaft schönes Wetter freuen können.

Hamburg. Der April biegt so langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein, und das Verlangen der Hamburgerinnen und Hamburger, ihre warme Kleidung endlich für mehrere Monate im Keller zu verstauen, ist groß. T-Shirt statt dicker Pulli, leichte Sneaker statt wasserdichter Stiefel. Es könnte alles so schön sein.

Die Sehnsucht nach sonnigem und warmem Wetter ist riesig. Zumal es in Hamburgam vergangenen Wochenende bei Spitzenwerten bis zu 23 Grad einen kleinen Vorgeschmack auf Sommerwetter gab. „Das war leider nur eine Eintagsfliege in Hamburg. Ich kann da leider für die kommenden Tage wenig Hoffnung machen“, sagt Meteorologe Dominik Jung am Dienstag im Gespräch mit dem Abendblatt.

Wetter Hamburg: Winterreifen sollten aufgezogen bleiben

Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich in den kommenden Tagen in Sachen Wetter warm anziehen – wörtlich und im übertragenen Sinne. Denn es droht gerade in der Nacht und in den frühen Morgenstunden immer mal wieder Bodenfrost. „Vielleicht sollte man noch die Winterreifen aufgezogen lassen. Die sind unter sieben Grad die bessere Wahl. Und wenn man so auf die kommenden Tage schaut, wird die Temperaturschwelle erreicht oder unterschritten. Gerade wenn es mal einen Schauer gibt, kann Nässe überfrieren. Auch Mitte kommender Woche kann es noch zu Bodenfrost kommen“, prognostiziert Jung.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für die kommenden Tage: Nennenswerte Niederschläge sind nicht zu erwarten. Häufig wird es einen Mix aus Sonne und Wolken geben. „Die frühlingshaften Temperaturen kommen aber nur langsam auf Touren. Von zehn Grad am Mittwoch steigern wir uns bis zum Wochenende auf zwölf bis 13 Grad“, sagt Jung.

Extremwetter in Südeuropa als krasser Wettergegensatz

Bleibt die Frage, welches Outfit man nun für den Tanz in den Mai wählen sollte – luftig leicht oder doch eher winterlich muckelig? „Am Sonntag kann es tatsächlich bis zu 16 Grad warm werden. Sonne und Wolken werden sich dabei abwechseln. Der Durchbruch zu dauerhaft warmem Wetter ist das aber nicht. Bis zum 10. Mai sind keine konstanten Temperaturen über 20 Grad in Sicht“, sagt Jung.

Während in Hamburg alle zunehmend genervt vom kühlen und häufig windigen Wetter sind, hat sich das schöne Wetter in Südeuropa festgesetzt. „Wir haben im Moment Extremwetter in Europa. Während es bei uns vergleichsweise kühl ist, gibt es in Portugal und Spanien seit Wochen mehr als 30 Grad. In Südspanien wurden in der vergangenen Woche 39 Grad gemessen. Dazu kommt, dass es dort viel zu wenig regnet. Das sind im Vergleich zu uns in Deutschland extreme Gegensätze“, erklärt Jung.

Von derartigen Hitzewellen ist man in Hamburg so weit entfernt wie der HSV und der FC St. Pauli von der Champions League im Fußball. Auch wenn es sich anders anfühlt – ein zu kühles Frühjahr ist nicht ungewöhnlich. „Es fühlt sich für uns nur so an, weil wir in den letzten Jahren häufig zu warme und zu trockene Frühjahre hatten. Das war teilweise ja schon wie ein vorgezogener Sommer mit 25 Grad im April. Jetzt zieht sich gefühlt der Winter etwas in die Länge“, so Jung.

Wetter Hamburg: Wann kommt endlich der Frühling nach Hamburg?

Der März sei beispielsweise zu warm gewesen. „Durch den Regen und den häufig grauen Himmel kam es uns einfach unangenehmer vor“, sagt Jung, der bestätigt, dass auch das Aprilwetter nicht außergewöhnlich schlecht sei. „Dass es jetzt noch einmal Anfang Mai zu Frost kommen kann, ist schon eher ungewöhnlich. In Teilen Deutschlands kann es bis zu minus fünf Grad kalt werden. Aber auch das kann passieren. Wir müssen noch ein wenig durchhalten“, sagt Jung.

Was Hoffnung für die kommenden Monate macht? In der Vergangenheit folgte auf ein traumhaft schönes Frühjahr häufig ein durchwachsener und kühler Sommer. Vielleicht wird dieser Trend ja in diesem Jahr umgekehrt. Nach dem kühlen Frühling haben sich die Hamburgerinnen und Hamburger einen warmen und sonnigen Sommer wahrlich verdient.