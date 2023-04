Drostei Pinneberg Welche Bücher Sie im Sommerurlaub lesen sollten

Pinneberg. Welche Bücher sollten mit in den Sommerurlaub? Was muss noch im Frühjahr unbedingt gelesen werden? Antworten auf diese Fragen gibt es möglicherweise am Donnerstag, 20. April, in der Pinneberger Drostei. Von 19 Uhr an präsentiert dort die NDR-Moderatorin und Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg auf Einladung der Buchhandlung Bücherwurms die besten und interessantesten Neuerscheinungen dieses Frühjahrs.

Die Kritikerin Annemarie Stoltenberg liebt Bücher nicht nur, sie verschlingt sie, heißt es in der Ankündigung. Von sich selbst sagt sie: „Ich kann ohne Bücher nicht leben.“

Drostei Pinneberg: Welche Bücher Sie in den Sommerurlaub mitnehmen sollten

1957 geboren, studierte sie in Hamburg zunächst Literatur- und Sprachwissenschaften. Während ihres Studiums begann sie als freie Autorin beim NDR-Hörfunk, für den sie dann 15 Jahre lang als Literaturkritikerin, Feature-Autorin, Moderatorin und Reporterin arbeitete. Mit ihren Buchvorstellungen sowohl im Radio als auch „live“ erreicht sie eine große Fangemeinde.

Aus dem Berg von Romanen und Sachbüchern, die jedes Jahr im Frühjahr und Herbst erscheinen, wählt Annemarie Stoltenberg die besten und interessantesten aus und präsentiert ihre Favoriten zweimal jährlich vor Buchhändlern, Bibliothekaren und Lesern im Norden. Etwa 600 Bücher pro Jahr „durchforstet“ sie und leitet daraus ihre Leseempfehlungen ab.

Nach Pinneberg wird sie Romane, Krimis und Sachbücher mitbringen

„Nicht jedes Buch passt für Jeden, deshalb sehe ich eine Art Service darin, Bücher für Leser durchzusehen. … Es sollte etwas Lustiges, Trauriges und ruhig auch Überflüssiges dabei sein. Hauptsache, man bekommt Lust aufs Lesen“, sagt sie zu ihrer Philosophie. Buchfreunde schätzen jedenfalls Sachverstand, Humor und Esprit von Stoltenberg. Nach Pinneberg wird sie Romane, Krimis und Sachbücher mitbringen. Karten kosten an der Dingstätte 24 im Bücherwurm zwölf Euro.

