Mit Elke Werner durch die Schau in der Drostei in Pinnebergstreifen

Die konservierten Pusteblumen und die mit Plastikfolie umwickelten Fische im Hintergrund sind namengebend für die Ausstellung in der Pinneberger Drostei, in der Arbeiten von Elke Werner und Günther Baechler zu sehen sind.

Pinneberg. Zur aktuellen Ausstellung „Pusteblume und Plastikfisch“ bietet die Drostei in Pinneberg zwei begleitende Veranstaltungen an. Besucher können sich am Mittwoch, 26. April, von 18 Uhr an einem Rundgang durch die Schau mit der Tornescher Künstlerin Elke Werner und Kuratorin Stefanie Fricke anschließen.

Die Ausstellung, die noch bis zum 14. Mai in der Pinneberger Drostei zu sehen ist, zeigt 16 großformatige Malereien von Günther Baechler sowie etwa 30 Wachsassemblagen und Objekten von Elke Werner. Beide Künstler stellen sich Fragen zu unserem Ökosystem. Wie fragil ist es? Wie gehen wir mit kostbaren Ressourcen um? Und was bedeutet deren ungleiche Verteilung für den Weltfrieden?

Schau in der Pinneberger Drostei: Günter Baechler spricht über Frieden

Am Mittwoch, 3. Mai, gibt es außerdem einen Vortrag des Künstlers, Diplomaten und Friedensforscher Günther Baechler zum Thema „Was kann Kunst für den Frieden tun?“. „Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass selbst inmitten der schlimmsten Katastrophe und des schmerzhaftesten bewaffneten Konflikts immer Platz für das Gute ist“, sagt Baechler, der erst nach seinem aktiven Berufsleben wieder zur Malerei zurückgefunden hat. Seine großformatigen Bilder enthalten biografische Spuren.

„Welt in Flammen“ heißt dieses großformatige Werk von Günther Baechler aus Holm.

Foto: Anne Dewitz

Günther Baechler studierte in den 70er Jahren Kunst und Kunstpädagogik an der Kunsthochschule Basel. Nach ersten Berufsjahren schloss er ein Studium für Politikwissenschaften, Geschichte und Internationale Beziehungen in Berlin an und widmete sein Leben fortan dem Diplomatischen Dienst.

Drostei in Pinneberg: Mit dem Holmer Künstler ins Gespräch kommen

Für das Schweizer Außenministerium baute er die Fachabteilung „Konfliktprävention und Transformation“ auf, eine Tätigkeit, die ihn praktisch in alle Regionen der Welt führte. Dass die ungleiche Verteilung von Süßwasser zu Konflikten führen wird, konnte er beobachten und hat diese Entwicklung bereits 1996 in seiner Dissertation thematisiert.

Die tiefen Risse und Verletzungen, die Menschen sich gegenseitig und ihrer Umgebung zufügen, prägen seine Bildsprache und legen Wunden offen, ohne dabei jedoch Hoffnungslosigkeit zu transportieren. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, durch die Ausstellung mit Werken von Günther Baechler und Elke Werner zu gehen und bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

Klassen und größere Gruppen können sich zu Führungen anmelden

Für beide Veranstaltungen wird um Anmeldung unter assistenz@drostei.de oder telefonisch unter 04101/210 30 gebeten. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt 4 Euro. Schüler und Studenten sowie Inhaber der Drostei-Jahreskarte haben freien Zugang.

Interessierte Schulklassen können jederzeit einen Termin für eine Führung vereinbaren, der in den Stundenplan passt. Auch feste Gruppen, die eine Führung möchten, melden sich gerne unter den genannten Kontaktdaten.

Ausstellung: Pusteblume und Plastikfisch – Arbeiten von Elke Werner und Günther Baechler, bis 14. Mai. Öffnungszeiten jeweils Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr