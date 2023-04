Halstenbek: Dritter Versuch - Grüne Twiete wegen Asphaltierung gesperrt

Die Grüne Twiete in Halstenbek wird am 24. April für drei Tage voll gesperrt (Symbolfoto).

Halstenbek. Aller guten Dinge sind drei: Die Gemeinde Halstenbek startet Ende April den dritten Versuch, für die Grüne Twiete eine neue Asphaltdecke aufzubringen. Wegen der zu kalten Witterungsbedingungen platzten zwei Anläufe im Dezember sowie im Februar.

Der neue Zeitplan der Baufirma sieht nun vor, dass am Freitag, 21. April, die Reinigung der Fahrbahn erfolgen wird. Die Grundstücke sind daher nur eingeschränkt erreichbar. Am Sonnabend und Sonntag haben die Anwohner freie Zufahrt zu ihren Grundstücken.

Grüne Twiete in Halstenbek wird voll gesperrt und asphaltiert

Ab Montag, 24. April, erfolgt dann eine Vollsperrung der Grünen Twiete, die bei einigen Autofahrern als Schleichweg zwischen Waldenau und Halstenbek gilt. Die Sperrung startet um 6.30 Uhr und betrifft den Abschnitt von der Datumer Straße bis zum Kreisel.

Dieser Abschnitt, der die Hausnummern 146 bis 76 beziehungsweise 73 betrifft, kann bis einschließlich Mittwoch, 26. April, nicht befahren werden. Die Anlieger beziehungsweise die Nutzer einer Pferdekoppel in diesem Bereich wurden von der Verwaltung bereits informiert.

Grüne Twiete in Halstenbek: Sanierung kostet 3,2 Millionen Euro

An der Grünen Twiete rückten die Bauarbeiter bereits im Mai 2021 an. Insgesamt drei Bauabschnitte sind geplant, noch einmal unterteilt in zehn Unterabschnitte. In das gesamte Projekt fließen knapp 3,2 Millionen Euro.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit dem 8. Februar hat der zweite Bauabschnitt der Sanierung begonnen. Er beginnt von der Einmündung In den Düpen/Brandheideweg aus. Die jetzige Asphaltierung markiert das Ende des ersten Bauabschnitts. Laut dem bisherigen Zeitplan von Gemeinde und Gemeindewerken sollen die Sanierungsarbeiten in der Grünen Twiete und in der Heidkampstwiete bis zum Ende des laufenden Jahres abgeschlossen sein.