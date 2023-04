Dieses Bild könnte sich in den nächsten Tagen häufiger bieten: Aufgrund einer Notreparatur auf der A23 könnte sich der Verkehr bis ins Autobahndreieck Nordwest zurückstauen.

Halstenbek. Kaputte Abdeckungen von Entwässerungsschächten machen eine Notreparatur auf der A23 erforderlich. Die Problemstelle befindet sich im Baustellenbereich bei Halstenbek-Krupunder – und führt zu Einschränkungen für die Autofahrer.

Bereits am Ostersonntag ist laut Angaben der Autobahn GmbH des Bundes eine Entwässerungsschachtabdeckung gebrochen. Am Freitag wurde ein Schaden an einer weiteren Schachtabdeckung festgestellt. Dies betrifft die Richtungsfahrbahn Heide auf Höhe der Landesgrenze von Schleswig-Holstein zu Hamburg.

Halstenbek: Spur gesperrt – Notreparatur auf der A23 im Baustellenbereich

Daraufhin musste der betroffene rechte Fahrstreifen der baustellenbedingten Verkehrsführung sofort gesperrt werden. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden nun alle im Baustellenbereich befindlichen 22 Entwässerungsschächte samt Abdeckung untersucht und gegebenenfalls instand gesetzt.

Dafür wird etwas Zeit benötigt. Daher steht bis einschließlich Mittwoch, 19. April, zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Halstenbek-Krupunder in Richtung Norden nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Autobahn-Betreiber rechnen mit Staus in den Nachmittagsstunden

Die Autobahn GmbH rechnet insbesondere zu den nachmittäglichen Verkehrsspitzenzeiten mit einem möglichen Rückstau in das Autobahndreieck Nordwest hinein.

Autofahrern, die aus Hamburg kommen und weiter über die A23 in Richtung Heide fahren wollen, wird empfohlen, möglichst großräumig auszuweichen. Sie können an der Ausfahrt Stellingen abfahren und über Kieler Straße, Pinneberger Chaussee und Altonaer Straße zur Anschlussstelle Halstenbek-Krupunder gelangen.

Noch bis Weihnachten wird die Richtungsfahrbahn Hamburg saniert

Wer in Eidelstedt auf die A23 in Richtung Heide auffahren möchte, sollte bis einschließlich Mittwoch der Bedarfsumleitung U115 (Pinneberger Chaussee und Altonaer Straße) zur Auffahrt Halstenbek-Krupunder folgen.

Aktuell wird zwischen dem Autobahndreieck Nordwest und der Abfahrt Halstenbek-Krupunder die Fahrbahn in Richtung Hamburg komplett saniert. Der gesamte Verkehr wird über die Richtungsfahrbahn Heide abgewickelt. In Richtung Hamburg steht seit Ostern nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Auffahren auf die A23 in Richtung Hamburg ist in Eidelstedt nicht möglich

Der Verkehr aus Richtung Heide, der in Eidelstedt die A23 verlassen will, wird über die Standspur der Richtungsfahrbahn Hamburg geführt. Ein Auffahren auf die A23 in Eidelstedt Richtung Hamburg ist bis Dezember nicht möglich.

Die Baumaßnahme wird bis Weihnachten andauern und sukzessive bis zur Anschlussstelle Pinneberg-Süd ausgeweitet. Auf Hamburger Gebiet erfolgt eine Kernsanierung von Unterbau und Fahrbahn, erstmals wird dort ein lärmmindernder, offenporiger Asphalt aufgebracht.

Halstenbek: Nach den Sommerferien wird die Baustelle ausgeweitet

Auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein wird der vorhandene, offenporige Asphalt abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht. Mit diesem Bauschritt wird voraussichtlich nach dem Ende der Sommerferien begonnen.