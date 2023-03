Pinneberg: Thesdorfer Weg weiter gesperrt - Staugefahr im Süden der Stadt

Die Arbeiten am Regenwasserkanal dauern noch länger an. Die Vollsperrung im Süden Pinnebergs dürfte weiter für Stau und Frust sorgen.

Pinneberg Staugefahr: Sperrung am Thesdorfer Weg geht in zweite Phase

Pinneberg. Die Datumer Chaussee zwischen dem Thesdorfer Weg und dem Hollandweg wird vom morgigen Freitag, 31. März, an bis zum 28. April voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Pinneberg am Donnerstag mit. Damit geht die Sanierung des Regenwasserkanals in der Datumer Chaussee in einen nächsten Abschnitt.

Die Baustelle in Pinneberg hatte in den vergangenen Wochen schon für Staus und Lärm in Wohngebieten gesorgt. Viele Autofahrer wichen über den Großen Reitweg aus, obwohl die offizielle Umleitung eigentlich anders vorgesehen war.

Pinneberg: Datumer Chaussee wegen Sanierung voll gesperrt

Eine Einfahrt vom Thesdorfer Weg ist während der nun angekündigten Arbeiten nicht möglich. Der Hollandweg wird zur Sackgasse und ist nur über die Pestalozzistraße zu erreichen, denn in der Datumer Chaussee wird weiterhin auch in dem Bereich zwischen dem Hollandweg und der Straße Hohenbalg am Kanal gearbeitet.

Wegen einer Baustelle am Thesdorfer Weg staut es sich in verkehrsberuhigten Wohngebieten.

Foto: Smilla Zierau

Damit ist auch dieser Bereich voll gesperrt. Die meisten Grundstücke können aber angefahren werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

Der Abwasserbetrieb Pinneberg, der den Niederschlagswasserkanal in der Datumer Chaussee erneuern lässt, bittet betroffene Anwohner sowie Gewerbetreibende und Autofahrer um Verständnis. Mit den Arbeiten wurde die Firma TSN aus Owschlag beauftragt.