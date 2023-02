Halstenbek: Asphaltierung der Grünen Twiete fällt flach

Halstenbek. Der Frost macht Halstenbek zum zweiten Mal einen Strich durch die Rechnung: Wegen der knackigen Minustemperaturen musste die im Dezember geplante Asphaltierung der Grünen Twiete witterungsbedingt verschoben werden. Der zweite Versuch war vom 27. Februar bis 1. März geplant – und fällt nun ebenfalls flach.

„Wegen der Wettervorhersage hat sich die Baufirma am Freitag entschieden, die Asphaltierungsarbeiten für die noch fehlende Decksicht zu verschieben“, teilt die Gemeinde jetzt mit.

Halstenbek: Schon wieder – Asphaltierung der Grünen Twiete fällt flach

Für den Einbau der Deckschicht werden Mindesttemperaturen von plus 5 Grad benötigt. Unter den vorhergesagten Wetterbedingungen sei ein Einbau der Deckschicht nicht möglich.

Einen Termin für den dann dritten Anlauf gäbe es noch nicht. Die Anwohner des ersten Bauabschnittes würden darüber rechtzeitig informiert.

Halstenbek: Grüne Twiete gilt als Schleichweg zwischen nach Waldenau

An der Grünen Twiete, die bei einigen als Schleichweg zwischen Waldenau und Halstenbek gilt, rückten die Bauarbeiter bereits im Mai 2021 an. Insgesamt drei Bauabschnitte sind geplant, noch einmal unterteilt in zehn Unterabschnitte. In das gesamte Projekt fließen knapp 3,2 Millionen Euro.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit dem 8. Februar hat der zweite Bauabschnitt der Sanierung begonnen. Er beginnt von der Einmündung In den Düpen/Brandheideweg aus, sukzessive wird dort eine Vollsperrung eingerichtet. Die Anwohner können ihre Grundstücke erreichen.

Halstenbek: Laut dem Zeitplan soll die Baumaßnahme Ende des Jahres fertig sein

Laut dem bisherigen Zeitplan von Gemeinde und Gemeindewerken sollen die Sanierungsarbeiten in der Grünen Twiete und in der Heidkampstwiete bis zum Ende des laufenden Jahres abgeschlossen sein.