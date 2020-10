Schenefeld. Sechs Jahre Leerstand haben ein Wohn- und Geschäftsgebäude in bester Lage in Schenefeld in einen Schandfleck verwandelt. Doch damit hat es vermutlich bald ein Ende: Die Firma Struck Wohnungsbau aus Kellinghusen hat die Immobilie an der Hauptstraße 65 bis 67 erworben und will dort im Jahr 2022 ein Mehrfamilienhaus mit etwa 18 Einheiten errichten.

Damit könnte eine jahrelange Hängepartie enden, die der Stadt eine sehr hässliche Brachfläche direkt am Ortseingang beschert hat. Seit 2014 bleibt die Küche des dortigen italienischen Restaurants kalt, die benachbarte Autowerkstatt ist ungenutzt, die Wohnungen im Obergeschoss sind verwaist. Für die Eigentümer lohnte sich eine Renovierung des Gebäudes nicht mehr. Ihre Vorschläge, was eine Neubebauung dieser Fläche anging, lehnte die Stadt jedoch bisher kategorisch ab. Was blieb, war eine Immobilie, die von Jahr zu Jahr stärker verfiel.

Ein Teil des Gebäudes stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, der andere Teil entstand 1950. Das Werkstattgebäude steht viel zu dicht an der Straße, sodass es an der viel befahrenen Straßenecke Hauptstraße/Mühlenstraße häufiger zu gefährlichen Situationen kommt.

„Wir bieten der Stadt an, einen Teil abzugeben, dass diese Ecksituation entschärft werden kann“, sagt Sönke Struck, Inhaber der Firma Struck Wohnungsbau. Das familiengeführte Unternehmen aus dem Kreis Steinburg, das seit mehr als 50 Jahren in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein als Bauträger aktiv ist, hat das 2100 Quadratmeter große Grundstück von den ehemaligen Eigentümern erworben. „Wir waren bereits seit längerem auf die Fläche aufmerksam geworden, die geradezu nach einer Neubebauung schreit“, so Struck weiter.

Weil es für das Grundstück keinen Bebauungsplan gibt, würde Paragraf 34 des Baugesetzbuchs greifen, wonach sich ein Neubau nach Art der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksfläche in die nähere Umgebung einfügen muss. Das Wohnungsbauunternehmen hat bereits eine Bauvoranfrage bei der Stadt gestellt, die im zuständigen Stadtentwicklungsausschuss durchaus auf ein positives Echo stieß. Beispielsweise bei der CDU, die keine Einwände gegen eine dreigeschossige Bauweise hätte.

Mathias Schmitz (Grüne), der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, begrüßt ebenfalls, dass mit der Baufirma aus Kellinghusen ein neuer, verlässlicher Partner die Stadt von der Ruine befreien will. Allerdings verweist Schmitz wie die Mehrheit der Kommunalpolitiker darauf, das Projekt nur im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans angehen zu wollen. Diesen Beschluss hat der Ausschuss auch mehrheitlich gefasst – und parallel dazu eine Veränderungssperre für das Areal erlassen, weil die Stadt ansonsten die Bauvoranfrage des Investors positiv hätte bescheiden müssen.

So könnte laut bisherigen Plänen das Mehrfamilienhaus an der Ecke Hauptstraße/Mühlenstraße aussehen

Foto: Hansmann Heitgerken Architekten/Stadt Schenefeld

„Wir werden jetzt bei der Stadt einen Antrag stellen, das B-Plan-Verfahren einzuleiten“, sagt der Chef der Baufirma. Er hat den Kaufvertrag mit dem Alteigentümer entsprechend angepasst und will trotz der Entscheidung der Stadt an dem Projekt festhalten, auch wenn die Umsetzung sich nun etwas verzögern wird. „Wir gehen davon aus, dass es ein Jahr dauern wird, bis das B-Plan-Verfahren abgeschlossen ist“, so Struck. Sein Wunsch wäre nunmehr ein Baustart im Frühjahr 2022.

Die bisherigen Pläne des Bauunternehmens sehen ein dreigeschossiges Klinkergebäude ohne ein weiteres Staffelgeschoss vor. „Wir haben versucht, die Struktur des alten Ortskerns aufzunehmen“, erläutert der Chef der Baufirma. Das Mehrfamilienhaus solle leicht versetzt errichtet werden, zwei Treppenhäuser und eine Tiefgarage mit 18 Parkplätzen enthalten. Geplant seien Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 59 bis 110 Quadratmetern Wohnfläche, die per Aufzug direkt aus der Tiefgarage zu erreichen sind. Die Baufirma setzt auf Eigentumswohnungen zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage, die dann wiederum von einem Tochterunternehmen verwaltet werden würden.

Ob diese Planungen auch so umgesetzt werden können, muss das Bebauungsplanverfahren zeigen. Änderungen sind durchaus nicht unwahrscheinlich. So hatte Schenefelds Stadtplaner Ulf Dallmann bisher die Position vertreten, an dieser Stelle lediglich eine zweigeschossige Bebauung zuzüglich eines Staffelgeschosses zulassen zu wollen. Investor Struck wünscht sich, „dass wir zügig gemeinsam eine Lösung finden, die allen Beteiligten gefällt.“ Je schneller dieses klappt, desto eher wird der Schandfleck am Ortseingang der Vergangenheit angehören.