Die Freibäder lassen schon mal das Wasser ein

Zurzeit feilen die Betreiber der Bäder noch an ihren Hygienekonzepten. Zum erlaubten Saisonstart am kommenden Montag wird noch keiner öffnen.

Kreis Pinneberg. Die Freibadsaison kann bald auch im Kreis Pinneberg starten – zumindest theoretisch. Anfang der Woche kündigte die schleswig-holsteinische Landesregierung weitere Lockerungen an, die ab dem 8. Juni greifen sollen. Dazu gehört auch das Öffnen der Freibäder „mit entsprechenden Konzepten der Betreiber über Abstandsgebote und Hygieneregeln“. Die genauen Rahmenbedingungen aus Kiel werden jedoch erst zum Wochenende erwartet. Eine Öffnung bis Montag ist demnach nicht realisierbar. Dennoch arbeiten die Betreiber der Bäder bereits an Hygienekonzepten und bereiten die Schwimmbäder auf die bevorstehende Saison vor.

„Das Außenbecken wird derzeit gereinigt und am Wochenende befüllt“, sagt Björn Pätzel, Leiter des Pinneberger Schwimmbades. In der nächsten Woche erfolge dann eine Prüfung der Qualität des Badewassers. Mit den Ergebnissen rechnet der Bäderleiter allerdings nicht vor dem 12. Juni. Auch das Hygienekonzept müsse noch vom Gesundheitsamt abgenommen werden, bevor das Bad wieder Besucher empfangen kann. „Wir haben angepeilt, am 16. Juni zu öffnen, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.“

Wie der Neustart unter Corona-Bedingungen abläuft? „Die Badegäste müssen sich darauf vorbereiten, dass sie sich nicht den ganzen Tag im Bad aufhalten können“, so Pätzel. Künftig wird es Zeitfenster à zwei Stunden geben, die online gebucht werden müssen. Durch die Online-Buchung ist auch gewährleistet, dass die Nutzer durch die Angabe ihrer persönlichen Daten direkt registriert sind. Beim Einlass muss dann nur noch ein QR-Code auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Zwischen den zweistündigen Bade-Slots soll das Schwimmbad komplett geschlossen werden. In dieser Zeit, für die in etwa eine halbe Stunde eingeplant wird, erfolgt eine Komplettreinigung und Desinfektion aller genutzten Flächen. Da sowohl die Umkleidekabinen als auch die sanitären Anlagen im Innenbereich des Schwimmbades zunächst geschlossen bleiben, sollen provisorische Pavillons mit Sichtschutz zum Umziehen und ein Toilettenwagen im Freien aufgestellt werden. Geduscht wird ebenfalls draußen.

Björn Pätzel, Leiter des Pinneberger Schwimmbads, freut sich sehr darauf, dass bald wieder Besucher im Außenbereich der Anlage schwimmen können.

Foto: HA HA

Auf dem Gelände und im Wasser gilt wie seit Wochen überall: Abstand halten. Was an Land deutlich leichter einzuhalten scheint als im kühlen Nass. Doch auch darüber haben sich Björn Pätzel und sein Team bereits Gedanken gemacht. Der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag, an einem Stirnband vorn und hinten jeweils eine Schwimmnudel zu befestigen, hat sich jedenfalls nicht durchgesetzt. Nun sollen in einem Abstand von je drei Metern Hütchen am Beckenrand aufgestellt werden. Im Becken gilt: Geschwommen wird im Kreisverkehr. Eine Aufsicht am Beckenrand soll dabei unterstützen, den richtigen Weg zu finden. „Es ist sehr spannend, aber ich bin optimistisch“, sagt Pätzel. „Alle sind froh, dass es wieder ins Wasser geht.“ Enttäuscht ist der Schwimmbad-Leiter jedoch darüber, dass der Bedarf der Schwimmer aufgrund der kleinen Beckengröße nicht gedeckt werden kann. Pro Zeitfenster können sich maximal 24 Besucher im Außenbereich aufhalten. Bei voller Ausnutzung wären das bis zu 250 Besucher am Tag. „Wenn andere Möglichkeiten da sind, wollen wir ganz schnell reagieren."

Die Corona-bedingte Zwangspause wurde im Pinneberger Schwimmbad für Renovierungsarbeiten genutzt. „Wir haben alle Arbeiten vorgezogen, die sonst in der Herbstschließungszeit gemacht werden“, sagt Pätzel. Auch im Badepark Elmshorn wurde die Zeit der Schließung für Reparaturen genutzt. Ein vorläufiges Hygienekonzept für die Wiedereröffnung, das nach Bekanntwerden der Rahmenbedingungen des Landes noch überarbeitet und anschließend mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt werden muss, steht ebenfalls. „Wir können daher frühestens zwischen dem 15. und dem 20. Juni öffnen“, sagt Stadtwerke-Chef Sönke Schuhknecht.

In Elmshorn wird zur Begrenzung der Besucherzahl anders als in Pinneberg auf zwei Zeitblöcke pro Tag gesetzt. Badegäste können das Freibad voraussichtlich in der Zeit von 6.30 bis 12 Uhr oder von 14 bis 20 Uhr besuchen. Tickets werden online gebucht und die Daten der Besucher bei der Buchung erfasst. In den zwei Stunden zwischen den Badezeiten soll der gesamte Bereich gereinigt und desinfiziert werden. Wasserspielgeräte und Rutschen können voraussichtlich nicht in Betrieb genommen werden. „Wir wollen ein risikofreies Baden ermöglichen“, sagt Schuhknecht. Im Becken und auf dem Gelände soll ein Einbahnstraßen-Modus eingeführt werden. „Wir freuen uns darauf, dass es wieder losgeht“, betont der Leiter der Stadtwerke. „Die Mitarbeiter haben Spaß daran, das Areal vorzubereiten.“

Die Badebucht Wedel will für die Besucherbegrenzung auf ihrer Internetseite ein Ampelsystem einführen, das sich laufend aktualisiert und potenziellen Badegästen die aktuelle Besucherzahl anzeigt. Bei Grün ist der Einlass gewährt, Gelb zeigt an, dass es in der nächsten halben Stunde knapp werden könnte, bei Rot herrscht Einlassstopp. „Bei den Bädern, die wir in Nordrhein-Westfalen betreuen, funktioniert das gut“, sagt Frank Rose, Manager für die Badebucht von der Prova Unternehmensberatung in Hamm. Ab dem Tag der Bekanntgabe der genauen Richtlinien für die Freibäder würde es 14 Tage dauern, den Schwimmbadbetrieb hochzufahren, so Rose. Auch in Wedel wird es daher am 8. Juni noch nicht ins Wasser gehen.