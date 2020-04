Helgoland. Seit Mitte März ist Helgoland zum Schutz und zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der einheimischen Bevölkerung weitestgehend abgeriegelt. Eine politische Entscheidung, die klug und richtig war und, wie wir heute wissen, gemeinsam mit den Gesamtmaßnahmen in Deutschland essenziell zu einer Verlangsamung der Ausbreitung der Coronapandemie beigetragen hat. Die Gespräche zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder haben ergeben, dass öffentliches Leben nur in kleinen Schritten wiederhergestellt werden soll. Als erste Lockerungen wurden dabei beschlossen, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter mit entsprechendem Schutzkonzept ab dem 20. April wieder öffnen dürfen, und dass der Schulbetrieb ab dem 4. Mai wieder schrittweise, vorerst aber nur für ältere Schüler, wiederaufgenommen wird.

Somit bleibt es vorerst beim kompletten Lockdown für den Tourismussektor auf Helgoland, was mir natürlich zunehmend Sorgen bereitet. Das Öffnungsverbot für Gaststätten und Hotels gilt weiterhin, und auch die strengen Kontaktbeschränkungen bleiben bis mindestens 3. Mai bestehen. Die nächste Abstimmung auf Bundes- und Landesebene dazu erfolgt am 30. April, Prognosen dazu sind derzeit in keiner Weise möglich. Fest steht aber bereits jetzt, dass Großveranstaltungen noch bis mindestens 31. August verboten bleiben.

Auch wenn dieser erste, nur sehr kleine Schritt an Lockerungen aus heutiger Sicht zu erwarten war und sicherlich auch richtig ist, ist dennoch ein baldiger Plan zur stufenweise Lockerung sowie eine Anpassung der Maßnahmen im Tourismus dringend notwendig, um den Akteuren eine Perspektive für ihr weiteres wirtschaftliches Handeln geben zu können und auch der Bevölkerung wieder einen neuen Rahmen in ihrer Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Gerade im Tourismus können Umsatzausfälle, anders als beispielsweise im verarbeitenden Gewerbe, nicht mehr nachgeholt werden.

Ich teile daher die aktuell vorgeschlagenen Maßnahmen des Deutschen Tourismusverbandes zu einem kontrollierten Re-Start, vorausgesetzt, dass die jeweils aktuellen Schutzmaßnahmen die Ausbreitung des Virus wirksam verlangsamen. Für Helgoland würde das bedeuten: Touristische Angebote dort zulassen, wo Besucherzahlen lenkbar sind und hinreichend räumliche Distanz zueinander geschaffen werden kann. Erlaubnis für kontaktarme touristische Angebote mit möglichen Auflagen. Stufenweise Öffnung der Beherbergungsbetriebe mit klaren Vorgaben hinsichtlich Abstands- und Hygieneregeln sowie Zurverfügungstellung des notwendigen Materials. Schrittweise Öffnung der Gastronomie mit ebenso klaren Vorgaben bezüglich Abstand und Hygiene.

Hierzu stehe ich mit meinen Kollegen in anderen touristischen Regionen in regelmäßigem Kontakt, und unterschiedliche Risikoeinschätzungen und Maßnahmenvorschläge gehen allesamt in diese Richtung. Allerdings sehen wir noch längerfristig die Nutzung von Schwimmbädern, Wellness- und Fitnesseinrichtungen sowie insbesondere Großveranstaltungen als kritisch.

Unter den jetzigen Umständen sehe ich es auch als essenziell wichtig an, den Baustellenbetrieb auf Helgoland mit Personal vom Festland unter notwendigen Auflagen wieder zuzulassen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in diesem Jahr noch eine Saison haben werden, und auf diese sollten wir gerade jetzt gut vorbereitet sein.

Neben einer sich ständig anpassenden Umplanung der Jahresaktivitäten und der damit einhergehenden Kostenkonsolidierung beschäftigt sich der Helgoland Tourismus-Service gerade intensiv mit möglichen Maßnahmen zu einer kurzfristigen Wiederaufnahme des Inseltourismus in unterschiedlichen Szenarien. Dazu stehen wir auch in engem Kontakt mit den Reedereien, da das Thema Anreise und die damit verbundene mögliche Besucherkapazität gerade für Helgoland von erheblicher Bedeutung ist. Marketingaktivitäten werden auf mögliche Szenarien angepasst und konkrete Angebote für diverse Zielgruppen entwickelt. Es bleibt abzuwarten, wann welche Entscheidungen getroffen werden, um dann zeitnah und zielgerichtet auf Veränderungen reagieren zu können.

Unser ganzes Team arbeitet täglich mit vollem Einsatz auf den Re-Start hin. Die Arbeiten an den Stränden der Düne stehen kurz vor dem Abschluss, das Bungalowdorf ist komplett vorbereitet, die Appartements im Kurmittelhaus werden wieder schick gemacht, die Sanierung des Schwimmbads wird hoffentlich bald fortgeführt, das Urlaubs- und Erlebnismagazin für 2021 ist in der Vorplanung, und unterschiedliche Marketingkonzepte sowie konkrete Angebote sind für diverse Szenarien in der Entwicklung.

Ein Thema, das mir für die Zukunft besonders am Herzen liegt, ist der Bereich des Gesundheitstourismus. Auch da arbeiten wir aktuell verstärkt an Konzepten. Die Nachfrage in diesem Sektor hat in den letzten Jahren exorbitant zugenommen und wird aufgrund der Coronapandemie noch weiter steigen. Wenn wir hier zukünftig einen stärkeren Fokus setzen und ganzheitliche Konzepte entwickeln, wird uns das mit unserer prädestinierten, einzigartigen Lage einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schaffen und auch den Ganzjahrestourismus nachhaltig fördern.

Ich bin mir absolut sicher, dass wir den Tourismus auf Helgoland schnell wieder in die richtigen Bahnen lenken.

* Der Autor Lars Johannson ist Helgolands Tourismusdirektor