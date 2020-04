Wedel. Die Badebucht, Wedels großes Schwimm- und Saunazentrum, ist, wie alle vergleichbaren Einrichtungen, während der derzeitigen Coronaviruspandemie geschlossen. Viele Mitarbeiter mussten schon in Kurzarbeit gehen. Aber es tut sich in dem Kombibad an der Schulauer Straße auch eine Menge – immer unter Beachtung der Sicherheits- und Hygienestandards. Denn es wird ja irgendwann weitergehen. Und so hat das Technikteam zurzeit viel zu tun, um das Bad für die Zeit nach dem Ende der Beschränkungen vorzubereiten.

So machen Badleiter Karsten Niß und der technische Leiter Michael Wohlrab das Beste aus den Umständen: Sie nutzen die Wochen der zwangsweisen Schließung als Revisionszeit. Eine lange Liste von Arbeiten wird ausgeführt, eigentlich für die Zukunft geplante Investitionen werden vorgezogen, sodass in den kommenden drei Jahren Ruhe auf diesem Gebiet sein kann.

Beispielsweise wird eine neue Elektrolyseanlage eingebaut, die das Wasser in den Becken desinfiziert. Hydraulische Weichen in den Leitungssystemen werden ausgetauscht, in der Sauna werden neue Duscharmaturen installiert, und neue Aktivkohle kommt in die Filter – eine Arbeit, die viel Schmutz verursacht und die nun im leeren Bad erledigt werden kann, ohne den normalen Betrieb zu beeinträchtigen.

Insgesamt investieren die Stadtwerke als Träger eine sechsstellige Summe. Übrigens: Kräftig desinfiziert wird auch. Ein Mal wurde schon jede Ecke der Anlage mit Spezialmittel besprüht, ein weiteres Mal wird vor der Wiedereröffnung folgen – Viren sollen auch unabhängig von Corona keine Chance in der Badebucht haben.