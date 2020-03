Barmstedt. Zwei Jahre lang haben sie das Museum der Grafschaft Rantzau jetzt umgebaut, inventarisiert und komplett umorganisiert. Und noch immer sind nicht alle Exponate registriert, die im ehemaligen preußischen Amtsgericht auf der Barmstedter Schlossinsel lagern. Aber jetzt sind der Betrieb und die Leitung des Barmstedter Heimatmuseums vertraglich geregelt. Bürgermeisterin Heike Döpke und Ernst-Thilo Roetger unterzeichneten nun auf der Schlossinsel den neuen Nutzungsvertrag, der zunächst für drei Jahre dem Museumsverein weitgehend freie Hand bei der Aufgabe lässt, den Museumsbetrieb zu gestalten und die Heimatgeschichte in Ausstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Seit 1977 war das alte Amtsgericht als Museum rund 40 Jahre lang ehrenamtlich vom Ehepaar Uschi und Jochen Proll geleitet worden. Das bleibt auch jetzt so. Allerdings haben die 25 Mitglieder des Museumsvereins unter der Leitung des Heimatverbandes in den vergangenen zwei Jahren das gesamte Inventar aufgearbeitet und katalogisiert. Mehrere Räume waren so vollgestellt, dass man sie nicht habe betreten können, berichtet Hans-Henning Vollborn vom Museumsverein, der im vorigen Jahr seine Arbeit mit der ersten Ausstellung „Das Geld der Grafen Rantzau“ krönte. Es wurde auf- und umgeräumt, viele Exponate wurden mithilfe des städtischen Bauhofs in das Archiv der Stadt am Rathaus verlagert, sodass jetzt genügend Platz für die wissenschaftliche Aufarbeitung ist. Etwa 2300 Exponate seien bereits katalogisiert und ein Ende noch nicht in Sicht, sagt Vollborn.

Museumsverein erwies sich als Glücksgriff

Rainer Adomat vom Heimatverband, dem die Stadt vor zwei Jahren übergangsweise das Museum übertrug, ließ dem Museumsverein freie Hand. „Ein Glücksgriff“, wie sich herausstellte, lobte Bürgermeisterin Döpke dessen Arbeit. Was SPD-Stadtvertreter Jürgen Busse bestätigte: „Die Arbeitsgemeinschaft Schlossinsel, in der aus jeder Fraktion ein Vertreter sitzt, musste nicht einmal tagen.“ Adomat gelang es, das Engagement und die Leidenschaft bei seinen Mitstreitern vom Museumsverein zu wecken, zu lenken und zu befördern, indem er ihnen kaum reinredete. „Er ließ uns als wirren Haufen einfach machen“, erklärt Museumsvereins-Chef Roetger das Geheimnis. So konnte sich zunächst jeder in die Arbeit einbringen, so wie er es wollte, was alle bei der Stange gehalten habe. „Sonst wäre das Projekt bereits nach drei Monaten wieder gestorben“, ist sich Roetger sicher.

Und es war eine echte Fleißarbeit, die die Mitglieder des Museumsvereins und deren Helfer hier in den vergangenen zwei Jahren an den Tag legten. „Wir haben so viel ehrenamtliche Arbeit hier reingesteckt, dass die Stadt nur bei einem Mindestlohn wohl 50.000 Euro im Jahr dafür hätte aufwenden müssen“, rechnet Vorsitzender Roetger die viele Arbeit zusammen. Die Ausgaben der Stadt selbst und des Fördervereins blieben mit etwa 10.000 Euro für eine neue Küche, Technik, Beleuchtung und Computer überschaubar, sagt Bürgermeisterin Döpke. „Wir freuen uns sehr, dass der Museumsverein jetzt das Museum übernimmt und so die Geschichte Rantzaus und Barmstedts weiter bekannt macht. Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte.“ Diese historische Arbeit finde sie persönlich „so spannend, dass ich am liebsten mitarbeiten würde“, wie die Verwaltungschefin sagt.

Demnächst steht der Wolf im Mittelpunkt einer Ausstellung

Und auch die nächste Ausstellung ist bereits in konkreter Vorbereitung. Mitte Mai soll im Museum gezeigt werden, welche Bedeutung der Wolf in den vergangenen Jahrhunderten für die Herren von Barmstede hatte, die dieses Raubtier in ihr Wappen aufnahmen. Dabei werde auch wissenschaftlich untersucht dargelegt, dass der Wolf hierzulande nach dem 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert zu einer Plage erklärt und systematisch ausgerottet wurde. Die Tötungsmethoden seien dabei ziemlich schaurig gewesen, verrät Michael Theilig. Motto der Museumsfreunde: Alte Schätze ans Licht zu holen.