Kreis Pinneberg. Sie sind rund um die Uhr einsatzbereit – und das an 365 Tagen im Jahr. Die Rede ist von den mehr als 2700 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten im Kreis, die Leben retten und Sachwerte schützen. Und das komplett zum Nulltarif. Der Wedeler Frank Homrich, Chef der fast 50.000 Feuerwehrleute in Schleswig-Holstein und Kreisbrandmeister in Pinneberg, will dies ändern. Er fordert langfristig eine Aufwandsentschädigung für alle ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Land.

„Die Gesellschaft ändert sich, das Familien-, Berufs- und Freizeitverhalten ändert sich auch“, sagt der 62-Jährige. Und er sagt weiter: „Langfristig glaube ich, dass wir unter diesen Bedingungen nur noch sehr begrenzt Leute finden.“ Damit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Land für die Zukunft gesichert werden kann, müssten jetzt dafür die Weichen gestellt werden.

Homrich hat für Ende März in Kiel zum Gespräch geladen, an dem neben Feuerwehrkollegen auch Vertreter der kommunalen Landesverbände teilnehmen werden. „Ich habe jetzt einen Stein ins Wasser geworfen und wir werden darüber reden, wie das Feuerwehrwesen langfristig attraktiv gemacht werden kann.“ Aktuell, das betont Homrich, stünden die Feuerwehren im Land sehr gut da. Das gelte für Ausstattung, Ausbildung und Personal. Allerdings fehle es in ländlichen Regionen nach wie vor an verfügbaren Einsatzkräften. Dieses Problem werde jedoch auch durch Geld nicht zu lösen sein, so Homrich. „Ich glaube auch nicht, dass man mit Geld Feuerwehrleute kaufen kann.“

Homrich geht es um mehr Wertschätzung für die Wehr

Ihm gehe es um mehr Wertschätzung für die Feuerwehr – und um die Beseitigung des Ungleichgewichts, das im übrigen auch THW, DLRG oder DRK betreffe. Homrich: „Wer in der Kommunalpolitik tätig ist, erhält für seine Teilnahme an Sitzungen eine Aufwandsentschädigung.“

Die Feuerwehrkameraden seien ständig auf Abruf, würden an Dienstabenden, Übungen und im Ernstfall an Einsätzen teilnehmen – zum Nulltarif. Lediglich für die Wehrführung gebe es unter Umständen eine gewissen finanzielle Entschädigung. „Ich habe eine Umfrage unter meinen Leuten gemacht. Ein Drittel ist stolz auf die Tätigkeit bei der Wehr und damit zufrieden, ein Drittel sagt, dass ein bisschen Geld gut wäre, das letzte Drittel ist in dieser Frage unentschieden“, sagt Homrich.

Exklusive Sondertarife für Einsatzkräfte?

Ihm sei auch klar, dass viele Städte und Gemeinden am Rande ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit agieren würden und eine Geldzahlung an die aktiven Feuerwehrleute die Finanzprobleme verstärken würden. „Natürlich muss das bezahlbar sein, da ja letztendlich das Geld aus den Kommunen kommen müsste.“

Der Landesfeuerwehrchef kann sich auch vorstellen, dass die Entschädigung nicht unbedingt finanzieller Natur sein müsste. „Man könnte auch über freies Parken, Sondertarife in kommunalen Schwimmbädern oder bei den örtlichen Stadt- oder Gemeindewerken nachdenken, die exklusiv für die Einsatzkräfte gelten würden“, so der 62-Jährige weiter. Er sei für weitere Ideen dieser Art grundsätzlich offen.

Verbale und tätliche Angriffe auf Feuerwehrleute häufen sich

Der Wedeler, der seit 2015 den 53 Feuerwehren des Kreises Pinneberg vorsteht, ist seit April 2018 auch Chef der Landesfeuerwehr. In seiner bis 2024 andauernden Amtszeit als Landesbrandmeister hat er sich als ein Ziel vorgenommen, mehr auf die Belange der Feuerwehr aufmerksam zu machen. „Die Wertschätzung und die Akzeptanz der Feuerwehr als Teil der Gesellschaft ist verloren gegangen, inzwischen werden wir von einigen als Störenfried angesehen.“

Verbale und auch tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte seien schon längst an der Tagesordnung. Kein Anreiz also für junge Leute, die langwierige und auch körperlich fordernde Ausbildung bei der Feuerwehr zu absolvieren und anschließend zum Nulltarif im Extremfall ihr Leben zu riskieren.

Feuerwehren im Kreis: Zahl der Aktiven steigt wieder an

2019 ist die Zahl der Einsatzkräfte bei den Feuerwehren im Kreis Pinneberg nach dreijährigem Rückgang wieder leicht gestiegen. Wie Kreiswehrführer Frank Homrich am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg (KFV) in Ellerhoop bekanntgab, sind 2600 Feuerwehrleute in den 53 angeschlossenen Wehren aktiv – zwölf mehr als 2018.

Die Ehrenamtlichen haben voriges Jahr 3121 Einsätze abgearbeitet – 324 weniger als 2018. Das erklärt sich dadurch, dass der Kreis 2019 von größeren Unwettern verschont geblieben war, die viele Einsätze nach sich ziehen. Homrich forderte in seiner Rede mehr Respekt gegenüber Feuerwehrleuten. Ihn treibe das Gefühl um, dass es zu wenig Verständnis und Respekt gegenüber den Einsatzkräften gebe. Beleidigungen und sogar Angriffe würden immer häufiger verzeichnet. „Gewalt gegen Einsatzkräfte – das geht gar nicht.“

Sorgen der Feuerwehren müssten in der Öffentlichkeit thematisiert werden

Der Bürger dürfe sich auf schnelle Hilfe durch die Feuerwehr verlassen, aber wenn sich die Meldung „Baum auf Straße“ als dünner Ast entpuppe oder der angeblich vollgelaufene Keller sich mit einem Feudel trocken legen ließe, führe dies gerade in den ohnehin stark belasteten städtischen Feuerwehren zu Frust unter den Ehrenamtlern.

„Wir als Kreis Pinneberg hören zu und haben ihren berechtigen Belangen Rechnung getragen“, so Landrat Oliver Stolz. Er versprach, dass die Kreispolitik in Kürze in die Diskussion um die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch-Ahrenlohe – den sogenannten dritten Bauabschnitt – einsteigen werde. Auch werde man sich die Frage stellen müssen, ob das Modulkonzept für den Katastrophenschutz auf Gefahren wie aktuell das Coronavirus vorbereitet sei. Der Landrat selbst beantwortete diese Frage mit Ja.

Frank Homrich ist der festen Überzeugung, dass diese Sorgen in der Öffentlichkeit thematisiert werden müssen. „Nur durch ständiges Wiederholen und Wiedererkennen beginnt sich etwas zu ändern.“ Er verwies auf die Rettungsgasse, die inzwischen normal geworden sei. Der Kreiswehrführer und sein Stellvertreter Stefan Mohr wollen sich am 11. November während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Wiederwahl stellen. „Ich meine, dass wir ein gutes Team sind und eine Menge für die Feuerwehren im Kreis bewegen.“