Elmshorn/Pinneberg. Das neue Jahr begann wie das alte endete – mit zwei größeren Nachteinsätzen für die Feuerwehren Elmshorn und Pinneberg. In der Krückaustadt brannte ein direkt am Bahnhof gelegener Imbiss aus, in der Kreisstadt standen ein VW Golf sowie ein hölzerner Carport in Vollbrand.

In Elmshorn schreckte ein lauter Knall die Bewohner an der Mühlenstraße um 0.44 Uhr am 2. Januar auf. Unmittelbar danach bemerkten Zeugen ein offenes Feuer sowie eine starke Rauchentwicklung aus dem Döner Curry House. Über dem Lokal befinden sich mehrere Wohnungen. Drei Bewohner waren zum Brandausbruch anwesend. Zwei von ihnen gelang unverletzt die Flucht. Ein 20-Jähriger sprang laut Polizeiangaben aus einem Fenster im ersten Stock und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen Flammen aus dem Gaststättenbereich, in dem sich auch die offene Küche befindet. Mehrere Feuerwehrleute drangen unter Atemschutz in den Innenbereich vor und bekämpften das Feuer mit einem Strahlrohr. Parallel dazu leiteten andere Kräfte eine Belüftung des stark verqualmten Gebäudes ein. Es gelang, den Brand weitgehend auf den Ausbruchsbereich zu beschränken. Hitze und Rauch richteten nach Feuerwehrangaben erhebliche Schäden im Döner Curry House an. Rauch ist auch in die Wohnungen im Obergeschoss gezogen. Sie waren zumindest vorerst nicht mehr nutzbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Für die Suche nach der Brandursache ist die Kripo zuständig. Noch gibt es dazu keine Angaben – ebenso wenig wie zur Höhe des Schadens.

Unter Atemschutz löschen die Feuerwehrleute aus Pinneberg den VW und den Carport.

Foto: Feuerwehr Pinneberg

Für die Feuerwehr Pinneberg, die um 0.37 Uhr zum Fahltskamp gerufen wurde, war es bereits der fünfte Einsatz in 2020. Als die ersten Kräfte am Einsatzort in der Nähe des Klinikums eintrafen, standen der hölzerne Carport und der darin abgestellte VW Golf bereits im Vollbrand. Ein Trupp rückte unter Atemschutz mit einem Strahlrohr an und konnte die Flammen sehr schnell ersticken. 15 Minuten nach dem Alarm war das Feuer unter Kontrolle, eine Ausbreitung auf die umliegende Vegetation konnte verhindert werden. Fahrzeug und Carport sind wohl ein Totalverlust.

Insgesamt waren 24 Feuerwehrleute im Einsatz, die mit drei Löschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Kommandowagen von der Wache an der Friedrich-Ebert-Straße ausgerückt waren. Einsatzende war um 1.15 Uhr. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt eine Brandstiftung nicht aus. Das Feuer auf dem weiter von der Straße entfernten Grundstück hätten Zeugen gemeldet. Die Ermittler hoffen nun, dass es weitere Zeugen gibt, die verdächtige Personen im Umfeld der Brandstelle gesehen haben. Hinweise: 04101/20 20.