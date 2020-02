Kreis Pinneberg. Das neue Sturmtief hat bis Sonntagabend zu 20 Einsätzen für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg geführt. Zu größeren Schäden kam es zum Glück nicht. In Barmstedt hatte sich am Sonntag gegen 10 Uhr an der Brunnenstraße das Baugerüst eines Neubaus gelöst und Ziegel stürzten von dem noch nicht fertig eingedeckten Dach herunter. Die Feuerwehr der Schusterstadt rückte mit 20 Einsatzkräften aus und beseitigte die Gefahrenstelle.

Ein Baugerüst drohte auch in Pinneberg umzustürzen. Einsatzort war am Sonnabend um kurz vor 22 Uhr eine Baustelle an der Elmshorner Straße. Die Feuerwehr war knapp eine Stunde lang vor Ort. Eine Plane an dem Gerüst wurde entfernt, im Anschluss sperrten die Einsatzkräfte die Gefahrenstelle weiträumig ab.

In Rellingen drohte Sonntagmittag an der Kastanienallee auf einem Garagenhof mit Parkplatz ein acht Meter hoher Baum auf die Garagen und dort abgestellte Fahrzeuge zu fallen. Die Feuerwehrkräfte mussten den Baum vor Ort fällen, um die Gefahr zu bannen. Wenig später folgte für die Rellinger Wehr gleich der nächste Sturmeinsatz. Ein Anrufer hatte gegen 14.45 Uhr gemeldet, dass an der Erich-Kästner-Schule im Ortsteil Krupunder Dachteile zu fallen drohen. Eine Erkundung durch die Einsatzkräfte bestätigte diese Lage.

Allerdings war mit den Mitteln der Feuerwehr kein Herankommen an die Dachteile möglich, die zum Teil in der Dachrinne zu sehen waren. Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich zunächst provisorisch ab, und setzten den Hausmeister und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung in Kenntnis. Außerdem wurde der Bereitschaftsdienst des Bauhofs beauftragt, den Bereich der Zuwegung zur Schule mit Absperrmaterial zu sicehrn.