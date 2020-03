Wedel. Und plötzlich stand er nicht mehr: Wedels neues Wahrzeichen, der Findling am Elbstrand, liegt seit vergangenem Wochenende flach. Ein Video der lokalen Band Danke für die Blumen, das kurz darauf im Netz kursierte, sorgte für Aufregung. In dem kurzen Film ist eine Person zu sehen, die am Stein gräbt und später auf dem umgekippten Riesen posiert. Das führte zu Spekulationen: Wurde der 60-Tonnen-Koloss etwa mutwillig untergraben?

Die Band dementiert. Das Video war als Werbefilm für das anstehende Konzert gedacht, sagt Sänger Jakob Perko und Protagonist aus dem Video. „Wir drehen als Ankündigung für jedes Konzert einen kleinen Clip mit einem humorigen Schluss“, so der Musiker gegenüber dem Abendblatt. Bei einem Spaziergang mit seiner Familie vergangenen Freitag am Schulauer Strand sei ihm die Idee für diese „Guerilla-PR-Aktion“ gekommen. „Ich dachte, mit dem Stein muss man was Lustiges machen.“ Also schnappte er sich die kleine Plastikschaufel seiner Tochter und ließ sich dabei filmen, wie er ein paar Mal mit der Kinderschaufel am Fuß des Findlings Sand weg buddelt. Teil 1 des Videos. „Ich habe den Clip zu Hause an ein paar Freunde verschickt und auf Facebook gepostet“, sagt Perko.

Am nächsten Tag habe ihn ein Nachbar angerufen und erzählt, dass der Findling umgefallen sei. „Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht!“ Also fuhr Perko Sonnabend erneut zum Strand, wo Teil 2 des Videos entstand. „Die Aufnahme hat meine fünfjährige Tochter gemacht“, so der Sänger. Und dabei eine erstaunlich ruhige Hand bewiesen. Ob er damit gerechnet habe, dass der Stein nach der Buddelaktion umkippt? „Natürlich nicht“, sagt Perko. Für ihn sei es vielmehr den Gezeiten geschuldet, dass der Stein auf die Seite gefallen ist. „Der stand so unsicher. Es ist wahrscheinlich, dass die Flut ihn unterspült hat.“ Das sieht auch die Stadt Wedel so. Allerdings gehe man im Rathaus davon aus, „dass durch das mutwillige Untergraben des Findlings die natürlichen Spülkräfte, denen der Untergrund vor allem bei ablaufendem Hochwasser ausgesetzt ist, drastisch verstärkt und beschleunigt worden sind, weil sie Angriffspunkte für das Wasser geschaffen haben“, erläutert Sprecher Sven Kamin. „Das Hochwasser könnte in eben diesen durch das Graben entstandenen Vertiefungen zu weiteren Ausspülungen geführt haben, die in der Folge einen so genannten Grundbruch – also das Nachsacken des Untergrunds – verursacht haben könnten.“

Der Findling soll nun aber in der Seitenlage verbleiben. „Das bewusste Umlegen des Steines durch die Stadt selbst hatte bei internen Überlegungen ohnehin immer im Raum gestanden“, so Kamin. Die Stadt prüfe jedoch weiterhin, ob sie rechtliche Schritte einleitet.

Danke-für-die-Blumen-Frontmann Perko sagt: „Es ist ein großes Glück, dass der Stein gefallen ist, als niemand da war. Ein Wahnsinn, ihn in einem Überschwemmungsgebiet so aufzustellen.“ Für den Findling hat die Band jetzt sogar ein eigenes Lied geschrieben. Es heißt: „Weck mich nicht auf“.