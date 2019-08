Schwimmbad muss kurz nach Eröffnung wieder schließen

Pinneberg. Das Pinneberger Schwimmbad hat ganze drei Tage nach seiner lange erwarteten Wiedereröffnung die Tore erneut schließen müssen. Die Stadtwerke als Betreiber sprechen von einer „Kommunikationspanne“, doch das trifft das Desaster in seiner ganzen Peinlichkeit nicht mal annähernd: Offenbar ist versäumt worden, die Qualität des Badewassers beurteilen zu lassen.

In einer Mitteilung der Stadtwerke heißt es: „Die Sperrung des Hallenbades Pinneberg kurz nach der Eröffnung war erforderlich, da keine aktuellen Ergebnisse für das Badebeckenwasser vorgelegen haben. So konnte seitens des Kreises Pinneberg keine Beurteilung über die Qualität des Beckenwassers erfolgen. Ohne ein einwandfreies Ergebnis ist eine Eröffnung nach einer längeren Schließung und erfolgten Sanierungsarbeiten gemäß Bäderhygieneverordnung nicht zulässig.“

Stadtwerke und Kreis reden aneinander vorbei

Richtig ist: Es haben nicht nur keine Ergebnisse vorgelegen, sondern es sind nicht einmal Proben gezogen worden, die zu Ergebnissen hätten führen können. „Wasser rein und losschwimmen geht natürlich nicht einfach so“, sagt Oliver Carstens, Sprecher der Kreisverwaltung. Die Behörde hat die Schließung formal angeordnet. Hätte in Pinneberg nicht bekannt sein müssen, dass die Qualität von Badewasser untersucht werden muss? Carstens: „Davon sind wir ausgegangen.“

Wie aus der Kreisbehörde in Elmshorn zu hören ist, liegt das Problem darin, dass es zwei Baustellen im Pinneberger Bad gibt. Die eine betrifft das Badewasser, dessen Untersuchung „einfach verpennt“ worden ist. Die andere betrifft die mikrobiologische Belastung des Trinkwassers, die trotz 19-wöchiger Arbeiten an den Leitungen anscheinend besteht.

Die Sache mit dem Trinkwasser an sich hätte den Badebetrieb nicht ausgeschlossen. Nun scheint es jedoch so zu sein, dass die Pinneberger Schwimmbadleitung und Mitarbeiter des Kreises miteinander über unterschiedliches Wasser gesprochen haben.

Sperrung soll Tage andauern

Dazu heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke: „Es gab offensichtlich ein Missverständnis in der Kommunikation über die getrennt zu betrachtenden Felder „Trinkwasserinstallation“ und „Beckenwasser“ zwischen der Kreisverwaltung und dem Badbetreiber.“

Nun muss die Beprobung des Beckenwassers nachgeholt werden. „Sobald die Untersuchungsergebnisse für das Beckenwasser vorliegen und diese den rechtlichen Anforderungen entsprechen, wird der erneuten Öffnung des Bades nichts entgegenstehen“, heißt es seitens der Stadtwerke. Kreissprecher Oliver Carstens geht von einer weiteren Schließung von „mindestens ein paar Tagen“ aus.

Er sagt: „Das Bad in Uetersen ist geschlossen, das Bad in Elmshorn ist geschlossen – wir haben eine großes Interesse daran, dass das Bad in Pinneberg schnell wieder eröffnet. Aber nicht auf Kosten der Gesundheit der Badegäste.“

Maren Uschkurat, Sprecherin der Pinneberger Stadtverwaltung, möchte das Schwimmhallen-Desaster nicht kommentieren. Sie sagt aber: „Wir hoffen, dass sich das Problem schnell lösen lässt und das Bad dann wieder eröffnet.“