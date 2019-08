Freier Eintritt in Pinnebergs neues Schwimmbad

Pinneberg.. Viel Zeit, das weiß Björn Pätzel, bleibt nicht mehr. Auch 48 Stunden vor dem großen Tag liegen noch Schläuche herum, sind Abdeckungen nicht montiert, ist das Wasser noch nicht so glasklar, „dass es unseren eigenen Ansprüchen genügt“, sagt der Betriebsleiter der Bäder Pinneberg. „Aber das wird schon“, so Pätzel. „Wir schaffen das. Uns fehlen eben nur zwei Leute.“

Die Filteranlage läuft auf Hochtouren, der Duft von gechlortem Wasser liegt in der Luft – am Sonnabend soll das Pinneberger Schwimmbad nach 19 Wochen, einer umfangreichen Sanierung sowie ein wenig Zeitverzug wieder eröffnen. Zur Feier des Tages und als kleine Wiedergutmachung für die lange Wartezeit ist der Eintritt am Eröffnungswochenende kostenlos. „Die Anregung dafür kam von unseren Mitarbeitern“, sagt Pätzel. Denn für ein großes Fest mit personalintensiven Sonderstationen oder Extraangeboten fehlten: die Mitarbeiter. Deshalb können sich Badbesucher an den ersten beiden Tagen immerhin vom Umbau überzeugen, ohne dafür tief in die Tasche zu greifen.

„Es war leider bisher nicht möglich, für die Besetzung aller freien Stellen neue Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt der Bäder-Chef. Dadurch lasse sich nicht vermeiden, dass die Halle auch nach (fast) vollständig abgeschlossenem Umbau nicht im gewohnten Umfang für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Das bedeutet: Die Öffnungszeiten müssen vorerst der Personalstärke angepasst werden (siehe Infotext). Schul- und Vereinssport seien davon nicht betroffen.

Preise, Öffnungszeiten – und freie Stellen Die Preise im Schwimmbad der Pinneberger Bäder sind nach der Sanierung stabil geblieben. Erwachsene zahlen pro Tag 5,50 Euro, Kinder 2,75 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und drei Kinder kostet 12 Euro, für einen Erwachsenen und Kind 7 Euro. 1 von 3

Eingeschränkte Öffnungszeiten gelten wegen Personalmangels vorerst im August, und zwar am Wochenende von 10 bis 17 Uhr (mit Außenbereich). Montags 11.30 Uhr bis 21 Uhr (mit Außenbereich). Dienstags, Mittwochs und Freitags 6 bis 11 Uhr (ohne Außenbereich. Ab 14 Uhr bis 21 Uhr mit Außenbereich. Donnerstags ist erst ab 14 Uhr geöffnet. Dafür ebenfalls bis 21 Uhr und mit Außenbereich. 2 von 3

Das Bad sucht noch zwei Mitarbeiter für Kasse, Aufsicht und Reinigung. Gehalt wird nach Tarif gezahlt. 3 von 3

„Wir haben zwei offene Stellen für den Kassen- und Reinigungsbereich“, sagt Björn Pätzel. Dabei sei diese Personalmisere nicht wie andernorts dem Fachkräftemangel geschuldet. „Die Stellen erfordern keine besondere Fachkenntnis, werden nach dem Tarif im öffentlichen Dienst vergütet, im Grunde können auch ungelernte Bewerber sofort loslegen – perfekt für Quereinsteiger.“ Trotzdem habe der Betriebsleiter noch niemanden für die Arbeit finden können.

Seit April wurde vor allem an den Sanitäranlagen erneuert und geschraubt. Wände und Fußböden sind getauscht worden, auch sämtliche Leitungen mussten generalüberholt werden. „Der Hauptgrund für die Sanierung war die Tatsache, dass das Trinkwassernetz im Bad seit der Öffnung im Jahr 1973 nur stellenweise erneuert wurde“, sagt Björn Pätzel. Es sei immer schwieriger geworden, hygienisch einwandfreies Duschwasser bereitzustellen. Nun sei das Bad auf dem aktuellen Stand der Technik.

Zuvor hat auch nichts getropft, alles war trocken. Aber in den 70er-Jahren wurden Standleitungen in Schwimmbäder gebaut, in denen das Wasser warm und das Bakterienwachstum begünstigt werden konnte. In modernen Leitungen wird das Wasser immer in Bewegung gehalten. Die neue Filteranlage bereitet es auf. Außerdem wird aus dem Trinkwassernetz stetig nachgespeist, weil über den Tag einige Wassermengen verdunsten oder herausschwappen.

Jetzt gibt es eine barrierefreie Umkleide- und Duschkabine

Sichtbarste Veränderung für Besucher dürfte indes der neue Sanitärtrakt sein. Toiletten, Türen und Deckenpaneele waren stellenweise übel verkalkt, Gebrauchsspuren nach 40 Jahren kaum noch zu übersehen – selbst wenn das Bad gut in Schuss gehalten wurde. Deshalb erhielten die Duschen und WCs – passend zur großen Schwimmhalle – nicht nur gelbe und graue Fliesen. Die komplette Infrastruktur wurde umgekrempelt.

Zudem ist das Bad der Barrierefreiheit einen Schritt näher gekommen – mit einem neuen Dusch- und Umkleideraum. Dafür ging zwar ein kleiner Teil der vorhandenen Kabinen verloren, aber der Gewinn für Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, überwiege, so der Bad-Leiter. Viele Stammkunden seien ältere Besucher, Kinder oder Menschen, die vor der Arbeit die 50-Meter-Bahn nutzen. Im vergangenen Jahr kamen 195.180 Besucher. Die Kosten für die Sanierung liegen bei etwa einer Million Euro.