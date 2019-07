Entsteht in Pinneberg ein Paradies für Start-Ups?

Pinneberg.. Konkurrenz belebt das Geschäft. Auch in Pinneberg. Seitdem die Überlegungen des Pinneberger Pharma-Unternehmers Ulrich Kosciessa und des Heiz24-Beraters Hartmut Wien für die Parkstadt Eggerstedt bekannt wurden (wir berichteten), ist neue Dynamik entstanden. Beide sind dabei, dort zu expandieren, und beide möchten in der Nachbarschaft ihrer Firmen ein Gründerzentrum errichten. Am Montagabend hat der lange Zeit einzige Projektentwickler für das Gebiet, Thorsten Schütte von Premero Immobilien, nun erneut für sein Konzept bei den Politikern der Stadt Pinneberg geworben.

Sie können nun zwischen zwei Plänen wählen, was durchweg positiv bewertet wird. Bedingung für die Schaffung von Fakten ist aber, dass die Pinneberger Ratsversammlung den erneuten Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan durchwinkt, was voraussichtlich im September der Fall ist. Neu: Das in Pinneberg ansässige Unternehmen Kemna Bau Andreae hat konkretes Interesse an einem Neubau auf dem Kasernengrundstück bekundet. „Wir sind im Gespräch und können uns das gut vorstellen, da wir am aktuellen Standort nicht genügend Platz für alle Mitarbeiter haben“, bestätigt Thomas Wöhler, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens im Unternehmen, das Interesse. Kemna möchte demnach dort, wo das ehemalige Empfangsgebäude der Kaserne jetzt steht, ein neues Gebäude errichten.

Für die Pläne von Schütte beziehungsweise Kosciessa und Wien wären dann nur noch 15.000 anstatt bisher 20.000 Quadratmeter übrig. Schütte hat seine Pläne am Montag gegenüber den Politikern bekräftigt. „Ich glaube weiterhin definitiv an den Erfolg des Projekts“, sagt er. Der Hotelbau-Papst Gert Prantner will auf dem noch in städtischer Hand befindlichen Grundstück ein Vier-Sterne-Businesshotel mit 120 Zimmern bauen. In einem mehrstöckigen Gebäude daneben sollen ein Schwimmbad mit 50-Meter-Bahn, ein Wellnesscenter mit Sauna und Massagemöglichkeiten entstehen, im Obergeschoss kann sich Schütte eine Ärzte-Etage vorstellen. Das für die Öffentlichkeit zugängliche Schwimmbad könne von den Stadtwerken betrieben werden. Ob das finanzierbar ist, ist derzeit völlig offen.

Das Gründerzentrum müsste die Stadt betreiben

Was die ersehnten Gewerbesteuern angeht, ist auch der dritte Neubau interessant. Das Businesscenter soll nach den Vorstellungen von Schütte zweiteilig und über eine Halle miteinander verbunden sein. Der eine Teil könne an etablierte Unternehmen vermietet werden, der andere an Start-ups, die dort nur für fünf Jahre bleiben dürften.

Auf diesen 2500 bis 3000 Quadratmetern entstünde also ein Gründerzentrum. Die Start-ups dürften dort im Idealfall für den halben Mietpreis logieren – bei gleicher Ausstattung. „Die Stadt müsste das Gründerzentrum betreiben“, sagt Schütte. „Die Hälfte der Miete müsste bezuschusst werden.“ Geklärt werden müsse, woher das Geld dafür kommen könnte.

Ulrich Kosciessa von der Pinneberger Firma Photonamic und Hartmut Wien, Berater bei der Firma Heiz24, möchten in der Parkstadt Eggerstedt ein Gründerzentrum mit kleinerem Hotel ansiedeln.

Auf dem eigenen Kasernengrundstück will nun auch der Kita- und Schulbetreiber Wabe expandieren. Dessen Internationale Schule wird mit 178 Schülern in das neue Schuljahr starten. Aktuell hat die Schule eine Kapazität von bis zu 260 Schülern. „Wir stehen aber vor der Herausforderung, dass wir organisch wachsen“, sagt Marcel Graff, geschäftsführender Vorstand. Das Wachstum sei aber nicht oberstes Ziel. „Mittelfristig ist deshalb eine Erweiterung geplant, aber noch nicht konkret genug, um darüber zu sprechen.“ Hinzu komme, dass die Schule, seit sie das „IB Diploma Programme“ anbiete, auch als Internat attraktiv werde, die Nachfrage steige. Graff sagt: „Dies führt zu weiterem Baubedarf. Aktuell sind wir in Gesprächen mit der Stadt, wie wir hier zu einer für alle Seiten geeigneten Lösung kommen können.“

Pinnebergs Politiker freuen sich derweil über die neue Konkurrenz. „Es ist gut, dass es eine Alternative gibt“, sagt Joachim Dreher, Fraktionschef der Grünen/Unabhängigen. Viel Neues habe Altinvestor Schütte am Montag aber nicht verkündet. Das sieht auch Werner Mende (FDP) so: „Es wurden viele bunte Bilder gezeigt, aber es fehlten Hintergrund-Infos. Ob das zwischen Kemna, Wabe und Business-Center umsetzbar ist, blieb offen.“ Die Verwaltung solle jetzt eine Bewertung erarbeiten, so Dreher. Was für die Stadt besser sei, solle in einem Gespräch zwischen Politik und Verwaltung diskutiert werden. Auch Gerhard Thomssen (SPD) findet, dass für eine seriöse Entscheidung mehr Informationen nötig seien. „Von einem Innovationspark war bei Herrn Schütte bisher nicht die Rede. Auch war nicht zu erfahren, welche Unternehmen in der Kaserne angesiedelt werden sollen“, sagt der SPD-Mann.

Die CDU sieht Schüttes Campus-Projekt weiter positiv

Carl-Eric Pudor (CDU) sieht das positiver als die übrigen Kommunalpolitiker. Er findet das Projekt von Schütte nach wie vor gut. „Herr Schütte hat Investoren zusammen, die da bauen wollen, die miteinander vernetzt sind und aufeinander aufbauen“, sagt Pudor. Die Gründerzentrumsidee, die in Form der Ansiedlung von Start-up-Unternehmen von Anfang an da gewesen sei, sei jetzt konkreter ausgearbeitet, „es fehlt noch an der Feinabstimmung.“ Fest stehe schon jetzt, dass von dem Hotel mit Catering und Konferenzräumen alle profitierten.