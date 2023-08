Fußball Norderstedt: Keine Tore, zwei Rote Karten - Turbulenzen bei TuRa

Aufsteiger FC Alsterbrüder fordert Harksheide. Ein Torwart verhindert Schlimmeres. In der Schlussphase überschlagen sich Ereignisse.

Norderstedt. Am Ende konnten sich die Fußballer von TuRa Harksheide bei ihrem Torhüter Niklas Grünitz bedanken, dass es am 3. Spieltag der Oberliga Hamburg gegen Aufsteiger FC Alsterbrüder wenigstens noch zu einem 0:0 reichte. Grünitz, der vor der Saison vom Hamburger SV III gekommen war, bewahrte sein Team gleich mehrfach vor einem Rückstand. Die größte Tat vollbrachte der Schlussmann in der 54. Minute, als er einen Schuss von Emilio Schiano aus 13 Metern gerade noch um den Pfosten lenken konnte.

„Da müssen wir eigentlich in Rückstand geraten“, lobte Trainer Jörg Schwarzer seine neue Nummer eins. Grünitz stand auch schon in der ersten Halbzeit mit Rettungstaten gegen Konrad Janta (17.) und Tim Algner (20.) im Blickpunkt. Auf der Gegenseite prüfte Leon Schulz FCA-Torwart Moritz Junge (34.). Mehr kam von beiden Seiten nicht. Bei den Gastgebern zog sich der kolumbianische Mittelstürmer Maikol Valencia Mina schon früh einen Cut über der Augenbraue zu (3.) und wirkte anschließend gehemmt.

Oberliga Hamburg: Keine Tore, zwei Rote Karten – TuRa rettet sich zum Heimpunkt

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm der noch ungeschlagene Aufsteiger aus Eimsbüttel die Spielkontrolle. Glück für TuRa, dass die Gäste mit ihren Chancen jedoch fahrlässig umgingen (60., 62., 63., 76.). Um ein Haar wäre der Schwarzer-Elf dann noch der „Lucky Punch“ gelungen. Einen Schuss von Fabian Jacobs kratzte Keeper Junge aber gerade noch aus dem Winkel (66.).

Besuch aus Südamerika: Die Harksheider Leyson Cortes (links mit Cap) und Maikol Valencia Mina mit den Kids von Complejo Deportivo Wembley. Die kolumbianische Jugendmannschaft ist gerade zu Besuch in Hamburg.

Foto: Michael Eggert

Turbulent wurde dann die Schlussphase: Nach einem Schubser am FCA-Torwart sah TuRas Ephrahim Asante die Rote Karte (88.). Für TuRa-Torwarttrainer Hendrik Manke gab es anschließend wegen Meckerns noch Gelb-Rot (89.). Am Ende musste auch Jörg Schwarzer eingestehen: „Wir hätten uns über eine Niederlage nicht beschweren dürfen. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Hut ab vor der Leistung der Alsterbrüder.“

TuRa Harksheide: Im Pokal fehlt nun das gesamte Trainerteam

Nach drei Spielen hat TuRa vier Punkte und 5:3 Tore auf dem Konto. Am Dienstag müssen die Harksheider in der 3. Runde des Lotto-Pokals beim Ahrensburger TSV ran. Die Frage ist nur, wer sie dort coachen wird. Sowohl Jörg Schwarzer als auch Co-Trainer Elbasan Latifaj befinden sich dann im Urlaub. Hendrik Manke ist gesperrt.

Lautstark unterstützt wurden die TuRa-Kicker diesmal von der kolumbianischen Jugendmannschaft Complejo Deportivo Wembley aus Cali die gerade zu Gast in Hamburg sind. Klar, dass die Kids besonders die beiden TuRa-Kolumbianer Leyson Cortes und Maikol Valencia Mina anfeuerten.