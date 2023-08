Fußball in Norderstedt Hamburger SV kassiert erste Saisonpleite in der Landesliga

Norderstedt. Er stand kaum auf dem Platz, da war das Spiel entschieden. Aber anders als gedacht. In der 84. Spielminute brachte Trainer Stefan Gehrke im Fußball-Landesliga-Heimspiel des Hamburger SV III gegen den SC Victoria II Clubpräsident Marcell Jansen als Joker im Sturmzentrum. Eine Minute später erzielte Jannis Daniels nach einem kapitalen Abspielfehler von Okan Subay das 3:1 für die Gäste. Der Endstand. Jansen, aktuell mit einigen Kilos zu viel auf den Rippen unterwegs, konnte nichts mehr ausrichten.

Noch zur Pause hatte der HSV nach einem schönen tiefen Ball hinter die Kette plus Vorlage per Heber von Marcel Perz und Abschluss von Edward Pfister mit 1:0 geführt (30.). Durchaus glücklich, da die spielstarken Gäste mehr für die Partie taten und die besseren Tormöglichkeiten verzeichneten. Doch der erst 18 Jahre alte Keeper Patrick Tiedje hielt wie schon im Heimspiel gegen Tesla (2:0) überragend. So konnte sich sein Team in die Partie beißen, holte sich mehr Zugriff im Mittelfeld, steuerte auf einen Arbeitssieg zu.

Daraus wurde nichts, weil die Victorianer in Hälfte zwei Versäumtes nachholten. Daniels mit schickem Volley in die lange Ecke (60.) und Eldridge Boadi mit dem Rücken im Anschluss an eine Ecke drehten das Spiel (74.), bevor Daniels mit dem dritten Treffer den Auswärtssieg eintütete. Der HSV III hätte zwar zwei Foulelfmeter bekommen können (die Gäste einen), ursächlich für die Niederlage war das jedoch nicht. „Unser Matchplan griff im Verlauf der ersten Halbzeit. Der Gegner hat es aber insgesamt gut gemacht. Das müssen wir anerkennen. Wir sind erst am dritten Spieltag. Diese Niederlage wird die Saison nicht entscheiden“, ordnete Stefan Gehrke die erste Saisonpleite ein.

Einen Sieg feiern und damit mit sechs Zählern aus drei Spielen zum HSV aufschließen konnte dafür Eintracht Norderstedt II beim 4:2 (1:1) gegen den punktlosen Abstiegskandidaten HNT. Die Gastgeber machten es sich dabei schwerer als nötig. Zweimal gingen die Gäste in Führung, durch Jonathan Mattes (5.) und Martin Naj (62.).

Eintracht Norderstedt II belohnt sich für hohen Aufwand

„Um diese Gegentore haben wir gebettelt“, kritisierte Coach Jannik Paulat. „Wir waren so gut wie das gesamte Spiel überlegen. Manchmal wollten wir mit dem Kopf durch die Wand, haben uns aber für unser Anrennen aber belohnt.“

Diese Belohnung drückte sich in Toren von Ayoub Akhber (32.), Lars Kuchenbecker (76.) und Maurcie Lüllemann (66., 83.) aus. Lüllemanns Treffer standen dabei sinnbildlich für den Willen der Garstedter. Er tankte sich jeweils in den Strafraum durch und zog entschlossen ab.

Neun Punkte aus drei Spielen: Beim Glashütter SV läuft es bisher rund

Mit neun Punkten aus drei Partien von der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord grüßt der Glashütter SV. In einem teilweise hektischen Spiel gegen Schlusslicht SV Groß Borstel gelang ein 3:0 (1:0). Kurz vor der Pause stand Jonathan Spincke nach einer Standardsituation goldrichtig (43.) und erzielte die Führung. In der zweiten Hälfte presste Glashütte seine Gäste früher, war bissiger in den Zweikämpfen als noch in Hälfte eins. Auf Vorlage von Xhevdet Rexhepi sorgte Mika Kastner mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (75.). Endgültig gelaufen war das Spiel schließlich, als Morten Bähr sich bei einem Konter gegen die alles nach vorne werfenden Gäste ein schönes Solo genehmigte und den Ball aus 20 Metern zum 3:0 ins Netz knallte (90.+1).

„Die neun Punkte sind uns viel wichtiger als die Tabellenführung“, sagte Glashüttes Co- und Interimstrainer Boris Thormählen, der den erkrankten André Menzel an der Seitenlinie vertrat. „Wir haben mit viel Einsatz verdient gewonnen, das zählt. Ganz oben zu stehen ist eine schöne Sache, aber eine reine Momentaufnahme.“