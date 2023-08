Lotto-Pokal Hamburg kurios: Eintracht Norderstedt bekommt wieder Hammer-Los

Norderstedt. Die Auslosungen im Lotto-Pokal stehen für Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt weiterhin unter keinem guten Stern. Wie schon so oft in den vergangenen Jahren warten auch in dieser Saison gleich in den ersten Runden schwere Prüfungen auf das Team. Die aktuelle Aufgabe am nächsten Dienstag, 15. August: Oberligist USC Paloma (19.30 Uhr, Brucknerstraße). Gerade erst hatte die Eintracht den schweren Brocken SC Victoria in der zweiten Runde mit 2:0 aus dem Weg geräumt.

„Paloma ist sportlich für uns sicher eines der schwierigsten Lose, das wir bekommen konnten. Das nächste Oberliga-Topteam. Aber das ist für uns ja nichts Neues“, sagt Eintrachts Cheftrainer Olufemi Smith. Über eines von vier möglichen Freilosen im „Nord“-Topf hätte er sicher nichts einzuwenden gehabt, diese erhielten aber unter anderem Oberliga-Meister TSV Sasel und die Nachbarn vom Niendorfer TSV.

Lotto-Pokal: Eintracht Norderstedt wundert sich über das nächste Hammer-Los

Als Klage über die Launen der Glücks- und Schicksalsgöttin Fortuna will Smith seine Einschätzung jedoch nicht verstanden wissen. „Der Pokalwettbewerb ist nun einmal so. Wir jammern nicht, sondern wir bereiten uns akribisch und gewissenhaft auf das Spiel vor, um in die vierte Runde einzuziehen“, so Smith.

Für den Coach der Garstedter und zwei weitere Mitglieder seines Trainerteams wird das Spiel zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Smith (45), der Sportliche Leiter Denny Schiemann (34) sowie Co- und Athletiktrainer Max Krause (33) beendeten allesamt ihre Spielerkarriere beim USC Paloma. Smith debütierte beim USC Paloma am 1. Juli 2015 zudem auf seiner ersten Station als Cheftrainer.

Trainer Olufemi Smith trifft nun auf einen alten Arbeitgeber

Damals war er im Gegensatz zu seiner Zeit bei Eintracht Norderstedt nicht erfolgreich. Smith trat am 3. April 2016 zurück, Paloma stieg am Saisonende in die Landesliga ab. Die guten Kontakte zur Brucknerstraße haben sich Smith, Schiemann und Krause erhalten. „Menschlich freuen wir uns alle sehr auf die Rückkehr an die Brucknerstraße. Der USC Paloma ist ein toller Verein“, so Smith.

Sportlich wolle sein Team jedoch unbedingt eine Runde weiterkommen. „Wir sind sicherlich der Favorit. Mit dieser Rolle fühlen wir uns wohl. Wir wissen aber auch, dass wir alles investieren müssen, um beim USC Paloma weiterzukommen.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der mit zwei Niederlagen schwach in die neue Oberligasaison gestartete USC Paloma selbst, in der Vorsaison starker Sechster mit 65 Punkten, ließ über seinen Fußballobmann Wolfgang Wüpplinger schon verlauten, sich „in dieser Partie durchaus eine Außenseiterchance auszurechnen“. Vor zwei Jahren, am 8. September 2021, trafen beide Kontrahenten übrigens in der dritten Runde des Lotto-Pokals schon einmal aufeinander. Die Garstedter siegten durch einen Doppelpack von Jan Lüneburg sowie einen Treffer von Evans Nyarko mit 3:0.

Lotto-Pokal: TuRa spielt auswärts, Underdog SV Friedrichsgabe hat ein Heimspiel

Oberligist TuRa Harksheide reist in der dritten Runde des Pokals zum Landesligisten Ahrensburger TSV (Di., 19.30 Uhr, Stormarnplatz, Klaus-Groth-Straße). Auch dieses Duell fand in der dritten Runde des Hamburger Pokals schon einmal statt. Am 7. August 2018 siegte TuRa auswärts hauchdünn mit 4:3 nach Verlängerung.

Erneut für eine Überraschung sorgen will Kreisklassist SV Friedsrichsgabe. In Runde eins wurde Bezirksligist HFC Falke mit 2:1 besiegt, in Runde zwei Kreisligist FC Winterhude gar mit 6:2. Nun wartete eine noch anspruchsvollere Herausforderung auf das Team von Trainer Nick Poschke. Seine Mannschaft empfängt am Dienstag um 20 Uhr an der Lawaetzstraße den Landesligisten SC Condor.