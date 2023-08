In der Landesliga soll der gute HSV-Start fortgesetzt werden. Eintracht II ist in der Favoritenrolle, Glashütte wittert historische Chance.

Norderstedt. Die Aufarbeitung des 5:2-Erfolges bei der HNT verlief wunschgemäß. „Meine Mannschaft ist sehr selbstkritisch mit ihrer eigenen Leistung umgegangen“, Stefan Gehrke, Trainer des Hamburger SV III. Der Chefcoach hatte den weitgehend inspirationslosen Auftritt nach der Partie deutlich kritisiert. Mit einer Einschränkung: „Wir haben die drei Punkte geholt – und das ist in Ordnung.“ Die bisher makellose Bilanz mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der Fußball-Landesliga Hammonia soll am Freitag (20 Uhr, Ulzburger Straße 94, Paul-Hauenschild-Plätze) mit einem weiteren Dreier gegen den SC Victoria II fortgesetzt werden.

Der HSV kann dabei gegen den Achten noch nicht vollumfänglich auf die Dienste von Vereinspräsident Marcell Jansen zurückgreifen. In der Sommerpause laborierte der frühere Nationalspieler an den muskulären Spätfolgen eines Bandscheibenvorfalls. Bei der ersten Partie (2:0 gegen Nikola Tesla) weilte er noch im Urlaub, zuletzt kam er in den letzten zwanzig Minuten zum Einsatz. „Cello ist jetzt seit eineinhalb Wochen im Training und findet immer besser rein. Für 90 Minuten reicht es bei ihm noch nicht. Aber er kann uns in der Jokerrolle ebenfalls sehr helfen“, sagt Gehrke.

Landesliga Hammonia: Hamburger SV III setzt auf Präsident Marcell Jansen als Topjoker

Als abgezockter Spieler im Angriffszentrum ist der Ex-Profi ein Unruheherd für jede Abwehr. Diesen braucht der HSV III vielleicht in der Schlussphase, da keine einfache Aufgabe ansteht. „Der SC Victoria II stellt ein junges, dynamisches und spielerisch starkes Team. Ich schätze unseren Kontrahenten daher als schwierig zu bespielenden Gegner ein“, sagt Gehrke.

Etwas einfacher dürfte es der Tabellenzehnte und Staffelkonkurrent Eintracht Norderstedt II haben, der zeitgleich im Heimspiel an der Ochsenzoller Straße die HNT empfängt, also den punktlosen Tabellenvorletzten. „Unsere Jungs sind nach dem 2:1-Erfolg bei Tesla heißer als ohnehin schon. Das ist im Training deutlich zu spüren“, sagt Teammanager Milenko Mutabdzija. Allerdings muss der mit einer Gelb-Roten Karte gesperrte Emin Kurpejovic ersetzt werden.

Eintracht Norderstedt II begrüßt seinen genesenen Trainer zurück

„Emin ist mit seinen 20 Jahren schon ein Führungsspieler bei uns. Aber nun kann eben ein anderer Spieler für ihn spielen und sein Potenzial und seinen Willen zeigen.“ Auf der Bank der Garstedter wird nun wieder der von einer Grippe genesene etatmäßige Chefcoach Jannik Paulat sitzen.

Eine Liga tiefer befindet sich der Glashütter SV in der Bezirksliga Nord in seinem Heimspiel gegen den SV Groß-Borstel ebenfalls in der Favoritenrolle – auch diese Partie findet am Freitag um 20 Uhr (Poppenbütteler Straße) statt. Glashütte ist Dritter mit zwei Siegen, Groß-Borstel torloser Letzter mit zwei Pleiten. Doch der GSV ist gewarnt.

Bezirksliga Nord: Glashütter SV könnte bemerkenswerte Start-Serie erreichen

„In unserem ersten Vorbereitungsspiel in diesem Sommer haben wir gegen Groß-Borstel mit 3:5 verloren. Das war ein wilder Kick. Groß-Borstel hat dort als Aufsteiger bewiesen, dass sie durchaus einen guten Ball spielen können“, sagt Trainer André Menzel.

Dennoch sieht er durch die zwei kommenden Gegner – anschließend fährt Glashütte zum SC Egenbüttel II – eine historische Möglichkeit für sein Team. „Wir können mit zwölf Punkten aus vier Spielen starten. Das ist in Glashütte schon viele Jahre nicht mehr vorgekommen. Aber ich will keinen Druck auf meine junge Mannschaft aufbauen. Ich will, dass die jungen Burschen weiter unbekümmert aufspielen. Sie dürfen Fehler machen, das gehört dazu. Auch unerwartete Niederlagen müssen wir in ihrem Lernprozess einkalkulieren, auch wenn wir natürlich jede Partie unbedingt gewinnen wollen.“