TuRa Harksheide kassiert unnötige Niederlage beim Oberliga-Meister

TuRa Harksheides Fußballer halten gegen den TSV Sasel gut mit. Warum sich der Oberligist am Ende trotzdem geschlagen geben muss.

Christopher Micheel (Nummer 28, hier gegen den Torschützen Andranik Ghubasaryan) und die TuRa-Abwehr hatten in Sasel viel zu tun.

Norderstedt. Dieses Match hätten die Fußballer von TuRa Harksheide nicht verlieren müssen. Lange Zeit waren sie am zweiten Spieltag der Oberliga Hamburg beim amtierenden Meister TSV Sasel ebenbürtig. Am Ende hieß es dann aber doch 1:3 (1:1).

„Wir haben gut mitgehalten und über weite Strecken sogar das Spiel an uns gerissen“, sagte Trainer Jörg Schwarzer, der seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff keinen Vorwurf machte.

TuRa Harksheides Regisseur Falk Schmidt erzielt Traumtor

Die Gäste verloren schon früh Stürmer Daniel Meier, der verletzt vom Platz musste (13.). Kurz darauf stand TuRa-Torhüter Niklas Grünitz zum ersten Mal im Blickpunkt, als er einen Kopfball von Benjamin Dreca parierte (16.). Kurz darauf war Grünitz allerdings machtlos: Andranik Ghubasaryan traf mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 (17.).

TuRa zeigte sich aber nicht geschockt. Mittelfeldregisseur Falk Schmidt startete in der 36. Minute einen Sololauf durch halb Sasel. Sein Schuss aus 18 Metern landete dann zum 1:1 im linken oberen Eck. „Falk hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der Ball hängt immer noch im Giebel“, so Coach Schwarzer schmunzelnd.

Deran Toksöz und Samuel Hosseini machen den Unterschied

Die Hausherren hatten im Mittelfeldstrategen Deran Toksöz ihren Matchwinner. Ihm gelang in der 53. Minute zunächst das 2:1. Das 3:1 bereitete er so perfekt vor, dass Jassin John Zabihi den Ball nur noch über die Linie schieben musste (81.). Zuvor hatte TSV-Schlussmann Johannes Höcker gegen Fabian Jacobs den erneuten Ausgleich verhindert (59.).

„Es ist ärgerlich, dass wir hier mit 1:3 verlieren, das hätte nicht Not getan. Die Saseler hatten jedoch Spieler wie Toksöz oder Samuel Hosseini in ihren Reihen. Das ist der Unterschied gewesen“, so Schwarzer.

Auf seine Mannschaft wartet schon am kommenden Freitag die nächste schwere Aufgabe. Dann kommt der starke Aufsteiger FC Alsterbrüder, der mit sechs Zählern optimal in die Punktrunde gestartet ist, um 19.30 Uhr in den collatz+schwartz-Sportpark.