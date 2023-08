Eintracht Norderstedt feiert zweiten Saisonsieg in der Regionalliga Nord

Norderstedt. So kann es aus Sicht der Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt gern weitergehen: Eine Woche nach dem glatten 5:0 beim Hamburger SV II fuhr die Mannschaft von Trainer Olufemi Smith auch im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion drei Punkte ein. Gegen den vor allem in der ersten Halbzeit kess auftretenden SC Spelle-Venhaus gab’s dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg.

Noch nicht besonders aussagekräftig, aber trotzdem eine schöne Momentaufnahme: Nach zwei Spieltagen ist die Eintracht (6 Punkte/7:0 Tore) Tabellenzweiter hinter dem FC Teutonia 05 (6/8:0). Und: Bislang hat in dieser Saison nur Bezirksligist Glashütter SV beim 1:10 in der ersten Runde des Lotto-Pokals in einem Pflichtspiel gegen die Norderstedter getroffen.

Eintracht Norderstedt: Erster Heimerfolg, sechs Punkte, 7:0 Tore

Der Sieg gegen den Aufsteiger aus der Oberliga Niedersachsen war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Manuel Brendel hätte die Eintracht schon nach wenigen Sekunden nach Zuspiel von Nick Selutin in Führung bringen können, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Torhüter Mattis Niemann. Auf der anderen Seite parierte Norderstedts Keeper Lars Huxsohl gegen Niklas Oswald (4.). 120 Sekunden später setzte sich Oswald auf der linken Seite durch, traf mit seinem Schuss aber nur den Pfosten.

Das war’s dann aber auch schon an hochkarätigen Möglichkeiten im ersten Durchgang. Der Aufsteiger aus Niedersachsen störte die Gastgeber früh im Aufbauspiel – und die Eintracht, die auf dem nassen Rasen des Edmund-Plambeck-Stadions offenbar Probleme mit dem Schuhwerk hatte und immer wieder ins Rutschen geriet, gelang es kaum einmal, gefährlich in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu kommen.

Mit 18: Linksverteidiger Florian Meier absolviert erstes Regionalliga-Match

Das blieb zunächst auch nach der Pause so. Dann allerdings wurde es besser – mit der Einwechslung von Linksverteidiger Florian Meier kam neuer Schwung in die Aktionen. Der 18 Jahre alte Youngster, der noch ein Jahr im U-19-Team von Eintracht Norderstedt kicken darf, kam in der 62. Minute für Rico Bork aufs Feld – und zeigte in seinem ersten Regionalliga-Match nicht einmal ansatzweise Anzeichen von Nervosität.

„Das war schon ein geiles Gefühl“, sagte Meier, der – Lehrjahre sind keine Herrenjahre – als jüngster Spieler im Kader die Mineralwasserkiste des Teams vom Platz in die Kabine schleppen musste. Coach Smith: „Da Rico Bork noch nicht richtig fit ist, war es klar dass wir ihn in dieser Partie brauchen würden – und Flo hat das toll gemacht.“

Stürmer Manuel Brendel sammelt mit dem Treffer zum 1:0 Selbstvertrauen

Selbstvertrauen sammelte zudem ein Akteur, von dem sich die Eintracht-Verantwortlichen in dieser Saison den Durchbruch in der Regionalliga Nord erhoffen. Angreifer Manuel Brendel sorgte nach Flanke von Juri Marxen und der Verlängerung von Nils Brüning per Kopf für das erlösende 1:0 (64.). „Ich fühle mich zurzeit richtig gut“, sagte der 23-Jährige, der schon gegen den HSV II traf.

Stark: Nils Brüning bereitete den ersten Eintracht-Treffer vor und erzielte zudem das 2:0.

Olufemi Smith war mit seinem Stürmer sehr zufrieden: „Der Knoten geht wahrscheinlich gerade auf bei ihm, es freut uns sehr, dass er wieder sein Tor gemacht hat. Aber da geht noch mehr, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Co-Trainer Marius Ebbers sagt immer, Manu sieht beim Kopfball manchmal aus wie eine kämpfende Giraffe, dabei bräuchte er die Kugel nur über den Scheitel rutschen zu lassen. Aber er ist auf einem guten Weg.“

Nils Brüning macht in der 77. Minute den Sack zu

Das 2:0 für Eintracht Norderstedt in der 77. Minute markierte derweil eine etablierte Offensivkraft. Spelles Schlussmann Niemann wehrte einen 18-Meter-Schuss von Nick Selutin genau vor die Füße von Nils Brüning ab, der sich nicht lange bitten ließ und das Spielgerät gekonnt einnetzte.

Am kommenden Wochenende hat die Regionalliga-Truppe von der Ochsenzoller Straße punktspielfrei, da der FC Teutonia 05 am Sonnabend in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals Bundesligist Bayer 04 Leverkusen zu Gast hat. Stattdessen testet die Eintracht am Freitag um 19 Uhr im Edmund-Plambeck-Stadion gegen die U 23 von Hansa Rostock (Regionalliga Nordost).

Eintracht Norderstedt – SC Spelle-Venhaus 2:0 (0:0). – Zuschauer: 285. – Schiedsrichter: Lennart Kernchen (TuS Wettbergen). – Tore: 1:0 Manuel Brendel (64.), 2:0 Nils Brüning (77.). – Eintracht: Huxsohl – Marxen, Frahm, Ibraimo, Bork (62. Meier) – Koch (72. Bölter) – Selutin (82. Gutmann), Zehir (90. Musse), von Anhalt, Brüning (90. Gries) – Brendel.