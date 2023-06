Eintracht Norderstedt: Incheol Choi - ein Südkoreaner für die rechte Seite

Regionalligist verpflichtet Incheol Choi. Dieser will sich im zweiten Versuch in der vierthöchsten Spielklasse durchsetzen.

Norderstedt. Mit Kangmin Choi hat ein Südkoreaner kürzlich seinen Abschied von Fußball-RegionalligistEintracht Norderstedt verkündet. Jetzt haben die Garstedter einen Landsmann als Neuzugang vorgestellt: Incheol Choi – die beiden Spieler sind nicht verwandt – unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2024. Der 25-Jährige gilt als vielseitig einsetzbar, ist beidfüßig, ist für die rechte Außenbahn eingeplant, sowohl defensiv als auch offensiv.

„Wir hatten Inchi vor einiger Zeit schon mal im Training, am Ende hat es leider nicht gepasst, weil die damalige Kadersituation eine Verpflichtung nicht hergegeben hat“, sagt Trainer Olufemi Smith. Jetzt steht ein größerer Umbruch an, sodass die Eintracht quasi auf allen Positionen nachbessern muss und Verstärkungen braucht.

Eintracht Norderstedt: Ein Südkoreaner für die rechte Seite

Für Smith ist es nicht die erste Zusammenarbeit. „Ich habe mit ihm beim SC Condor gearbeitet, mein Co-Trainer Marius Ebbers hatte ihn beim SC Victoria als Spieler. Wir haben ihn beide als gut ausgebildeten und sehr fleißigen Spieler mit einer tollen Mentalität kennengelernt. Wir kennen Inchi sehr gut und haben volles Vertrauen, dass er eine echte Alternative werden kann.“

Zuletzt war Choi beim TuS Osdorf aktiv, der als Tabellen-18. aus der Oberliga Hamburg abgestiegen ist. Allerdings hatte er sich zuvor schon einmal in der Regionalliga versucht, und zwar bei Altona 93. Dort kam er, insbesondere wegen Verletzungsproblemen, aber nur zu zwei Einsätzen. Jetzt, so Coach Smith, sei er „topfit und in einem körperlich guten Zustand“.

Und Incheol Choi selbst freut sich bereits auf den Vorbereitungsstart Ende Juni. „Ich gehe voller Motivation in die kommende Saison und freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Trainern und dem Team. Ich bin schon heiß drauf, dass wir zusammen die kommenden Siege an uns reißen werden!“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.