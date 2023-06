Neuer Trikotsponsor Rewe: Eintracht macht’s wie der 1. FC Köln

Norderstedt. Zum Saisonende noch einmal ein neues Mannschaftsfoto zu veröffentlichen, ist zumindest sehr ungewöhnlich. Umso mehr, wenn feststeht, dass – wie bei Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt – mehr als ein Dutzend Spieler den Verein verlassen werden. Doch in diesem Fall hatte es einen guten Grund, den Kader vor der Tribüne im Edmund-Plambeck-Stadion zu platzieren. Denn der Verein hat endlich einen neuen Trikotsponsor, dessen Logo so auch im letzten Spiel gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck bereits präsentiert wurde.

Es ist einer der größten deutschen Handelskonzerne: Rewe. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist bereits seit einiger Zeit mit Rewe Nord ein wichtiger Partner der Eintracht. Und zwar als Rewe Nord, also für die weit umspannende Region mit über 800 Märkten von Schleswig-Holstein bis zum nördlichen Nordrhein-Westfalen. Seit 2021 fördert der Supermarkt-Riese bereits insbesondere den Jugendfußball an der Ochsenzoller Straße. Die Verbundenheit ist traditionell groß, schließlich war die Regionalzentrale vor dem Umzug in den Neubau nach Henstedt-Ulzburg an der Oststraße in Norderstedt ansässig.

Neuer Trikotsponsor – Eintracht Norderstedt macht’s wie der 1. FC Köln

Für vorerst drei Jahre wird das Rewe-Logo die Trikots des ersten Teams schmücken. Genauso wie bei einem der bedeutendsten Traditionsclubs in Deutschland, dem 1. FC Köln – dort allerdings schon seit 2007. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Rewe Nord ein attraktives norddeutsches Unternehmen als Haupt- und Trikotsponsor langfristig für unseren Verein gewinnen konnten. Rewe steht zudem im Markenkern für zentrale Werte wie Nachhaltigkeit und Vielfalt, die herausragend zu Eintracht Norderstedt passen“, sagt Finn Spitzer, Geschäftsführer des Garstedter Clubs. „Darüber hinaus ist es ein sensationelles Zeichen, dass Rewe als bereits bestehender, langjähriger Partner sein Engagement für unseren Verein deutlich ausweitet.“

Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung für Rewe Nord, betont: „Uns liegt die Förderung regionaler Vereine sehr am Herzen, denn für uns als Lebensmitteleinzelhändler gehen die Themen bewusste Ernährung und Bewegung Hand in Hand. Daher freuen wir uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Eintracht Norderstedt nun weiter zu vertiefen.“

Eintracht Norderstedt: Seit Sommer 2022 war die Trikot-Brust leer

Für den Verein ist eine lange Suche zu Ende gegangen. Im vergangenen Sommer hatte das Norderstedter Telekommunikationsunternehmen wilhelm.tel das Trikotsponsoring beendet – allerdings nicht seine Bandenwerbung. Und die gezahlte Summe wurde nicht reduziert.

Theoretisch hätte die Eintracht also zusätzliche Einnahmen generieren können. Doch, nicht zuletzt angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation für viele Firmen in der Region, es fand sich über Monate kein neuer Partner, auch wenn es diverse Gespräche gegeben haben soll.