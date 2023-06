Eintracht Norderstedt: Transfer – ehemaliger Profi des FC St. Pauli kommt

Norderstedt. Das geht schon in die Richtung „Königstransfer“: Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt hat einen Transfer bestätigt, an dem schon einige Zeit gearbeitet wurde. Denn für das Mittelfeld kommt mit Ersin Zehir ein früherer Profi des FC St. Pauli, der nach mehreren Stationen im Ausland und in Deutschland jetzt an der Ochsenzoller Straße wieder angreifen will.

„Ich hatte die letzten zwei Jahre nicht das gewünschte sportliche Glück“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldmann bei seiner Vertragsunterzeichnung. Jetzt sei er „überzeugt davon, dass ich in meiner Heimat wieder zur alten Stärke zurück finden kann. Ich bin glücklich, dass Norderstedt mir die Möglichkeit geboten hat.“

Zehir ist gebürtiger Lübecker, kam über die Jugend des VfB zum FC St. Pauli, für den er bereits 2018 in der 2. Bundesliga debütierte. Insgesamt lief er 21-mal im Unterhaus auf, pendelte dann zwischen dem ersten Team und der zweiten Mannschaft – in der Regionalliga Nord traf er regelmäßig auf Norderstedt.

2020 wechselte er zum damaligen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck – und ging nach einer guten Saison (sechs Tore, vier Assists) in die Süper Lig, die erste türkische Liga, wo Zehir aber nur zwei Partien für Antalyaspor absolvierte. Nach einem halben Jahr wechselte er auf Leihbasis zum FC Dordrecht (Niederlande, 2. Liga), war dann nach einem Intermezzo beim türkischen Zweitligisten Tuzlaspor einige Monate vereinslos. Die vergangene Rückserie stand Ersin Zehir beim Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier unter Vertrag.

Was bisher nicht bekannt war: Bevor er nach Trier kam, wäre der defensiv und offensiv einsetzbare Akteur fast schon in Garstedt gelandet. „Ersin hat nach seinen Auslandsstationen in der Türkei und den Niederlanden bereits von Mitte Oktober bis Weihnachten 2022 bei uns trainiert. Wir waren schon damals voll von ihm als Mensch und Spieler überzeugt. Leider hat es im Winter nicht mit einem Engagement in Norderstedt geklappt“, verrät Trainer Olufemi Smith.

Diese Zeit war nun aber ausschlaggebend. „Die Gespräche mit der Vereinsführung und den Trainern waren top. Außerdem durfte ich mich Ende letzten Jahres bei Eintracht fit halten, weshalb mir die Entscheidung leicht fiel“, so Ersin Zehir, der einen Zweijahres-Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben hat.

Für Eintracht Norderstedt ist er der vierte externe Neuzugang nach den Angreifern Michael Gries (Altona 93) und Nick Selutin (Preußen Münster) II) sowie Keeper Arne Exner (Heeslinger SC) II), zudem wird mit Dave Ceesay ein Torhüter aus der U23 hochgezogen in den Regionalliga-Kader.