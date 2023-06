Florian Deppe legte sein Amt nach der regulären Saison nieder, unterstützt das HTN-Männer nur noch in einer Übergangsphase.

Norderstedt. Die Männer des HandballTeams Norderstedt haben den ersten Schritt zum Oberliga-Aufstieg geschafft. Nachdem das HTN diesen in der regulären Saison verpasst hatte und hinter dem TSV Uetersen nur auf Tabellenrang zwei der Hamburg-Liga gekommen war, bietet sich den Norderstedtern nun erneut die Gelegenheit. In zwei Duellen gegen die HSG Mönkeberg/Schönkirchen geht es um das begehrte Ticket für die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein.

Und nach dem Hinspiel sieht es sehr gut aus. In Mönkeberg siegten Martin Laursen, Finn Ole Maciejewski und Co. nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 26:23 (10:13). Dabei lief im ersten Durchgang noch nicht viel für die Gäste zusammen. Mönkeberg konnte eine knappe Führung behaupten und lag zwischenzeitlich mit 13:9 (29.) in Front. Nach Wiederanpfiff wendete sich schließlich das Blatt zu Gunsten des HTN.

HandballTeam Norderstedt: Der Trainer ist weg, der Aufstieg rückt näher

Ein 9:2-Lauf Mitte der zweiten Halbzeit sorgte für die Vorentscheidung und eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel. Das findet am kommenden Sonnabend um 16 Uhr im Norderstedter Schulzentrum Süd statt.

Derweil hat Florian Deppe seine Tätigkeit als Trainer der HTN-Männer beendet. Der Coach legte sein Amt nach Ablauf der regulären Saison nieder – unterstützt das Team in einer Übergangsphase aber weiterhin im Training. „Es war meine eigene Entscheidung, den Verein nach 10 Jahren zu verlassen. Ich brauche eine Pause vom Handball und Zeit für mich selbst.“

HTN: Jetzt hat die Mannschaft einen Spielertrainer

Deppes Nachfolger wird mit Finn Nowacki ein junger Spielertrainer in Doppelfunktion. Der 26 Jahre alte Rechtshänder hat bereits einige Stationen als Aktiver hinter sich und lief unter anderem für den SV Henstedt-Ulzburg, HSV Hamburg, SV Beckdorf und die SG Hamburg-Nord auf. Er trug bereits in Mönkeberg die Verantwortung.

HT Norderstedt: Finn Ole Maciejewski (7/5 Siebenmeter), Martin Laursen (7), Tom Minners (5), Vincent Wiese, Finn Nowacki (je 2), Björn Schimkus, Frederik Gadeberg, Linus de la Motte (je 1).