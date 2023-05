HT Norderstedt: Oberliga-Handballerinnen steigen in die 3. Liga auf

Aufstiegsjubel in der Sporthalle Tegelsbarg: Die Handballfrauen des HT Norderstedt werden in der Saison 2023/2024 in der 3. Liga spielen – zusammen mit dem SV Henstedt-Ulzburg und der SG Todesfelde/Leezen.

Norderstedt. Sie rissen die Arme nach oben, tanzten ausgelassen im Kreis und konnten ihr Glück kaum fassen. Mit einem 26:14 (11:4)-Erfolg bei der SG Hamburg-Nord haben die Handballerinnen des HT Norderstedt am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein perfekt gemacht.

Dabei profitierte das Team von einer Niederlage des bisherigen Tabellenführers Bredstedter TSV, der seine Begegnung beim TSV Altenholz in letzter Sekunde mit 27:28 verlor. „Das Geschrei und der Jubel waren riesengroß. Damit hat vor der Partie niemand gerechnet“, sagte der glückliche HTN-Trainer Robert Schulze.

HT Norderstedt: Problemloser Auswärtssieg am letzten Spieltag

Seine Mannschaft ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, auch die letzte Partie der Saison gewinnen zu wollen. Nach 16 Minuten lagen die Gäste mit 5:1 in Führung, zur Halbzeit waren es beim 11:4 bereits neun Tore Vorsprung.

„Wir haben klar gezeigt, wo wir hinmöchten“, so der stolze Trainer, „unsere Abwehr stand vor der Pause wieder überragend. Nur die offensive Abwehr der SG Hamburg-Nord hat uns zeitweise vor Probleme gestellt. Wir hätten uns noch deutlicher absetzen können.“

Partie des Bredstedter TSV wird per Liveticker verfolgt

Nach dem Seitenwechsel hielten die Norderstedterinnen ihren Vorsprung konstant und liefen zu keiner Zeit Gefahr, den sicheren Sieg noch einmal aus der Hand zu geben. Robert Schulze: „Wir haben das Match konzentriert nach Hause gebracht. So konnte ich auch den scheidenden Spielerinnen ihre Anteile am Erfolg geben.“

Ohnehin richtete sich die Aufmerksamkeit aller Beteiligten in den Schlussminuten auf die Smartphones. Am Liveticker verfolgten Schulze & Co. die knappe Niederlage des Bredstedter TSV beim TSV Altenholz. Somit sprang das HTN am letzten Spieltag auf Tabellenplatz eins der Aufstiegsrunde und krönte sich zum Meister der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Team geht auf Abschlussfahrt nach Mallorca

„Von der 55. Spielminute an haben alle nur noch geschaut, wie das Spiel dort ausgeht. Wir haben mitgefiebert und am Ende war das Glück auf unserer Seite.“

Beim anschließenden Restaurantbesuch wurden der Titel ausgiebig gefeiert und die Abgänge des HT Norderstedt verabschiedet. Während die Mannschaft demnächst zur Abschlussfahrt nach Mallorca aufbricht, ist Coach Schulze froh über die handballfreie Zeit.

HT Norderstedt: Aufstiegsrecht in die 3. Liga wird wahrgenommen

„Von mir fällt gerade eine Menge Stress ab. Meine erste Saison als Trainer war sehr intensiv. Ich habe noch nicht wirklich realisiert, was passiert ist. Jetzt werden wir die Akkus aufladen und alles verarbeiten.“

Die Möglichkeit zum Aufstieg in die 3. Liga werde man nach der gewonnenen Meisterschaft wahrnehmen. Schulze: „Wir werden einen Antrag beim Deutschen Handballbund stellen. Das Team hat sich diese Chance verdient.“

Tore des HT Norderstedt: Svenja Eckert (10/6 Siebenmeter), Janina Peper, Ann-Cathrin Dietrich, Janina Besser, Marleen Agarius (je 3), Madlin Rieboldt (2), Janine Mielsch, Lena Marie Thielvoldt (1).