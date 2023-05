Henstedt-Ulzburg. Halbzeit beim 46. Kempa Ulzburg-Cup: Das internationale Handballturnier des SV Henstedt-Ulzburg ist am Sonntag mit den Finalspielen der D- und C-Jugend zu Ende gegangen. Bei der weiblichen D-Jugend setzte sich der Berliner TSC mit 11:5 gegen den Buxtehuder SV durch. Bei der männlichen D-Jugend triumphierte der SV Fortuna ’50 Neubrandenburg 19:10 über den Handball Sport Verein Hamburg. Im Finale der weiblichen C-Jugend behielt der Longericher SC mit 20:14 über die Turnerschaft St. Tönis die Oberhand. Das Turnier der männlichen C-Jugend gewannen die Schweden von Hammarby IF gegen den TV Aldekerk 20:8.

Gastgeber SV Henstedt-Ulzburg schaffte es nicht in ein Finale und musste sich mit Platz 6 (Männliche Jugend D), Platz 7 (Weibliche D-Jugend) und Platz 8 (Weibliche C-Jugend) und Platz 16 (Männliche C-Jugend) begnügen. Bereits am Freitag geht es mit dem Cup für die B- und A-Jugend weiter. Mit 84 teilnehmenden Mannschaften und mehr als 1100 Aktiven stieß die Traditionsveranstaltung über das lange Himmelfahrtswochenende an ihre Kapazitätsgrenzen.

SV Henstedt-Ulzburg: 84 Teams, über 1100 Aktive – Ulzburg-Cup setzt Maßstäbe

Dennoch brachte das ehrenamtliche Organisationsteam auch die 46. Auflage des Turniers souverän über die Bühne.„Die Stimmung war von Beginn an sehr ausgelassen. Daran hatte sicherlich auch das gute Wetter seinen Anteil“, freute sich Cup-Chefin Gitta Paulat. Ein Großteil der Vereine besuche das Turnier ohnehin auf Grund der positiven Atmosphäre.

Dennoch wusste der Ulzburg-Cup auch mit einem hohen sportlichen Niveau zu überzeugen. Teams aus Schweden, Finnland und den Niederlanden sorgten für internationales Flair. „Die haben schon angekündigt, im nächsten Jahr wieder kommen zu wollen. So gut hat es ihnen gefallen“, so Paulat.

Ein eingespieltes Duo: Cup-Chefin Gitta Paulat und Abteilungsleiter Dennis Aschmoneit bei der Eröffnungsfeier.

Foto: Thomas Maibom

Ulzburg-Cup: Innerhalb von 36 Stunden steht der Internet-Livestream

Auch technologisch setzte das Turnier in diesem Jahr neue Maßstäbe. Alle 257 Spiele aus sechs Hallen wurden live im Internet übertragen. Doch weil der ursprünglich vorgesehene Anbieter wenige Tage vor dem Turnier absprang, musste Paulat kurzfristig umplanen. „Wir haben mit der Firma SolidSport aus Hamburg glücklicherweise Ersatz finden können. Innerhalb von 36 Stunden war alles vorbereitet“, so die Turnierchefin.

Der Clou: Weil die Übertragung komplett automatisiert funktioniert, sind keine zusätzlichen Helfer hinter der Kamera notwendig. Auch beim Pfingst-Cup werden alle Begegnungen zum Preis von 3€ (Einzelspiel) und 15€ (gesamtes Wochenende) live gestreamt.

Die ersten Spiele der B- und A-Jugendlichen beginnen am Freitag um 17:30 Uhr, ehe um 20:30 Uhr die große Eröffnungsfeier in der Halle 2 des Alstergymnasiums (Maurepasstraße) stattfindet. Die Finals beginnen am Pfingstmontag um 9 Uhr an selber Stelle. Aktuelle Spielpläne und Ergebnisse sind unter www.ulzburg-cup.de oder über die Procup-App abrufbar.