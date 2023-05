„HU läuft & feiert“: SV Henstedt-Ulzburg veranstaltet am 2. Juni Sportfest

Henstedt-Ulzburg. Am Freitag, 2. Juni, präsentiert der SV Henstedt-Ulzburg zusammen mit Hauptsponsor Rewe und sechs weiteren Unternehmen aus der Region die 14. Auflage von „HU läuft“. In diesem Jahr will der Verein jedoch mehr bieten als nur ein Laufevent, die Veranstaltung hat Sportfestcharakter. Die Teilnehmer und Besucher sollen auf einer Aktionsfläche zum Mitmachen, Entdecken und Ausprobieren animiert werden – und am Ende der Veranstaltung zusammen feiern.

Ursprünglich wollten die Organisatoren eine zweitägige Breitensportveranstaltung unter dem Titel „HU läuft, kickt & feiert“ auf die Beine stellen. Da die Gemeindeverwaltung die Nutzung des Rasenplatzes im Beckersbergstadion untersagt hat, wurde daraus die abgespeckte Version „HU läuft & feiert“.

„HU läuft & feiert“: Sieben Läufe mit verschiedenen Distanzen

Moderator der Wettbewerbe ist Hans Erich Jungnickel, die Aktiven können aus sieben unterschiedlichen Läufen mit verschiedenen Distanzen auswählen. Gestartet wird jeweils auf der Tartanbahn im Stadion, der 2,5 Kilometer Rundkurs führt durch den benachbarten Bürgerpark.

Jeder Lauf hat einen Paten und Namensgeber gewonnen. Doris Sagasser und Andrea Geweke, die den sportlichen Teil des Spektakel organisieren, hoffen auf bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer mitmachen möchte, kann sich bis einschließlich Mittwoch, 17. Mai, online unter www.hu-laeuft.de anmelden und zudem ein Finisher-T-Shirt bestellen.

Organisatoren hoffen auf 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Neu ist in diesem Jahr die Süd-Segeberg-Cup-Wertung, in die die Zehn-Kilometer-Ergebnisse des Kaltenkirchener Stadtlaufs, von „HU läuft & feiert“ sowie des Norderstedter Stadtlaufs einfließen. Die schnellsten drei Männer und Frauen werden bei der Abschlussveranstaltung in Norderstedt am 11. Juni ausgezeichnet.

Am 2. Juni werden sieben verschiedene Läufe angeboten. Anmeldungen sind bis einschließlich 17. Mai möglich.

Foto: Frank Best

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der SVHU beteiligt sich zudem am Schüler-Cup des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes (SHLV). Schulen, die Interesse haben, sich Preise von insgesamt 4000 Euro zu sichern, finden die Ausschreibung im Internet unter www.shlv.de/wp-content/uploads/2023/

01/schulcup2023.pdf.

Abteilungen des SV Henstedt-Ulzburg präsentieren sich

Um 14.30 Uhr öffnet der SV Henstedt-Ulzburg die Tore des Beckersbergstadions. Zum ersten Mal werden sich unter anderem die Abteilungen Fußball, Handball, Lacrosse, Einrad, Tanzen und Kickboxen präsentieren. Das Angebot zum Mitmachen richtet sich gleichermaßen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Viel Spaß verspricht das Angel-Casting des Henstedt-Ulzburger Unternehmens Brubaker, ein Zielwerfen mit Angelrute und Gewichten. Der Handwerksbetrieb Walter Steinert Sanitär- und Heizungsbautechnik GmbH informiert vor Ort umfänglich über moderne Wärmepumpentechnik, die Firma Puma bietet einen Sportschuh-Test an.

After-Run-Party – von 20.15 Uhr an soll gefeiert werden

Die Gesundheitsakademie Der Doktor und Bruno, der Bär, möchte Kindern Einblicke in die Erste Hilfe geben. Und die AOK Gesundheitskasse hat sich vorgenommen, möglichst viele Besucher in Bewegung zu bringen. Außerdem mit dabei sind das Kleine Burgtheater, Hamburg Airport, die Firmen Gitta Paulat Immobilien, Verlaat Elektrotechnik und Kluth, die VR Bank in Holstein, die Sparkasse Südholstein und Hauptsponsor Rewe, der an seinen Snack- und Drinkstationen Kulinarisches und kühle Getränke anbietet. Nach der letzten Siegehrung startet um 20.15 Uhr die große After-Run-Party.

Cheforganisator Wulf Winterhoff: „Wir freuen uns sehr über das Engagement und das Vertrauen unserer Partner in unsere ehrenamtliche Arbeit. Ohne deren Unterstützung wären eine Veranstaltung wie ,HU läuft & feiert‘ und vieles mehr im Sport und im SV Henstedt-Ulzburg nicht umzusetzen.“

„HU läuft & feiert“: Die wichtigsten Programmpunkte

13 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen.

14.30 Uhr: Öffnung des Beckersbergstadions.

15 Uhr: Offizielle Eröffnung.

15.15 Uhr: Sparkasse-Südholstein-Familienlauf.

15.30 Uhr: Hamburg-Airport-Bambini-Lauf.

16 Uhr: Gitta-Paulat-Immobilien-Walk.

16.05 Uhr: Kindergarten-Siegerehrung.

17.10 Uhr: Verlaat-Grundschullauf.

17.30 Uhr: Walter-Steinert-Schnupperlauf.

17.40 Uhr: Siegerehrungen Grundschullauf, größte Schulklasse und größte Schule.

18 Uhr: Rewe-Fünf-Kilometer-Lauf.

19 Uhr: VR-Bank-in Holstein-Zehn-Kilometer-Lauf.

19.10 Uhr: Siegerehrung Fünf-Kilometer-Lauf.

20.15 Uhr: Siegerehrung Zehn-Kilometer-Lauf, anschließend After-Run-Party.