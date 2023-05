76 Aktive werden für starke Leistungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgezeichnet. Wer die beiden Sonderehrungen erhielt.

Henstedt-Ulzburg. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt verteilte viel Lob bei ihrer Begrüßungsrede anlässlich der Sportlerehrung im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg. „Sie sind ein tolles Aushängeschild für unsere Gemeinde“, sagte die Verwaltungschefin.

Unglaublich, aber wahr: Seit ihrem Amtsantritt 2020 durfte sie noch nie eine Sportlerehrung moderieren. Wegen der Corona-Pandemie war das bislang unmöglich gewesen, also wurden diesmal die Erfolge in den Jahren 2020, 2021 und 2022 honoriert.

Henstedt-Ulzburg: Viel Lob von Bürgermeisterin Ulrike Schmidt

Schmidt hob unter anderem das Durchhaltevermögen der Anwesenden hervor. „Erfolg bedeutet nicht nur zu gewinnen, sondern auch bei Misserfolgen oder Verletzung dranzubleiben“, sagte die Inhaberin eines Mastersabschlusses in Konfliktlösungen.

Für Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt war es wegen der Corona-Pandemie die erste Sportlerehrung in ihrer Amtszeit.

Foto: Thomas Maibom

Diese Ausbildung brauchte sie bei der Zeremonie im Bürgerhaus aber nicht. Dort standen friedliche und erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt. Wie etwa Mika Kochanowski (20) vom SV Hen­stedt-Ulzburg. Mit dem Bogensportler gibt es einen Europameister der Gemeinde. 2022 gewann er in Confolens/Frankreich in der Kategorie Barebow Recurve der Erwachsenen den Titel bei den 3-D-Feldbogenschützen. Kochanowski ist aber auch in der Halle treffsicher, dort wurde er 2020 Landesmeister.

Europameister Mika Kochanowski schaltet 2023 einen Gang zurück

„Das Feldbogenschießen macht mir mehr Spaß, als Indoor auf Scheiben zu schießen. Die Anforderung, die Entfernung zum Ziel richtig einzuschätzen, macht die ganze Sache kurzweiliger“, sagte er.

Ob Mika Kochanowski 2024 wieder ein Kandidat für eine Auszeichnung sein wird, lässt er offen: „Ich trete in diesem Jahr aus Ausbildungsgründen kürzer. Es ist noch offen, ob ich bei der einen oder anderen Meisterschaft starten werde.“

Bogensportler sind während der Corona-Pandemie kreativ

Sehr fleißig während der Corona-Zeit war eine andere Bogenschützin. Dörte Zeeb vom Verein Carpe Corpus sammelte in den vergangenen drei Jahren gleich zehn auszeichnungswürdige Platzierungen. Unter anderem wurde sie 2020 Erste beim World Outdoor Mailmatch.

3-D-Bogenschütze Mika Kochanowski (SV Henstedt-Ulzburg) wurde 2022 Europameister in der Kategorie Barebow Recurve.

Foto: Thomas Maibom

„Damit haben wir die Corona-Pause überbrückt. Wir haben unsere Ergebnisse auf der heimischen Anlage per Mail nach Australien zu den weltweiten Auswertern geschickt. Das lief über Wochen. So konnten wir weiter Wettkämpfe bestreiten“, sagte Zeeb. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg zeichnete 76 Sportlerinnen und Sportler, darunter fünf Mannschaften, aus. Hinzu kamen zwei Sonderehrungen: Mario Sagasser lief 2021 seinen 800. Marathon, Ehefrau Doris ihren 500.

Henstedt-Ulzburg: Die geehrten Sportlerinnen und Sportler

Melina Thomas, Tjorven Ove Kröger, Julius Mohr, Kevin Propp, Henrik Preuß, Jan Kröger (Faustball /Olzeborchschule); Ty Dornquast, Otto Klemens Gröning, Finja Harder, Niklas Harms, Jannik Herrmann, Michel Hoppe, Felix Kaminski, Janika Kratzin, Juri Langbehn, Vincent Lüders, Moritz Müller, Merle Weber, Übungsleiter Olaf Monath (Hockey/SV Henstedt-Ulzburg); Eva Döring, Hani Hamdan, Enno Hoppe, Mika Kochanowski, Elvira Milanese, Ingo Rosenkranz, Michael Stuhr (Bogenschießen/ SVHU); Julia Kaetzler, Benjamin Kaetzler, Dörte Zeeb, Olaf Kaetzler (Bogenschießen/Carpe Corpus); Ingmar Deneke, Dirk Grabwoski, Sergey Khrolenkov, Christian Ladehoff, Vladimir Lys, Alexander Peetz, Juri Petrenko, Stefan Rohde, Dennis Schack, Peer Zabel, Hans-Heinrich Haak, Ejnar Hugger, Fritz Lorenzen, Jürgen Prelle, Bernd Striedieck, Günter Warkentin (Tennis/TC Alsterquelle); Alicia Bautz, Lisa-Kristin Behneke, Lina Clausen, Rieke Ehlers, Madita Ehrig, Liv Fuß, Jule Gloy, Lukne Gräßler, Indra Hahn, Malin Hegeler, Franziska Hilmer, Vera Homp, Anneke Klaas, Cathérine Knobloch, Nane Krüger, Monja Kunrath, Melena Lux, Dana Marquardt, Jennifer Michel, Friederike Nagorny, Chiara Pawelec, Sophie Profé, Saskia Schippmann, Lea Marie Schneider, Jette Schulz, Alina Witt, Trainer Christian Jürss, Torwarttrainer Marco Kainzinger (Frauenfußball/SVHU); Sonderehrung: Doris Sagasser (500 Marathonläufe), Mario Sagasser (800 Marathonläufe).