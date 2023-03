Tennis Kaltenkirchen: Klassenerhalt für Schirnaus Damen nur noch Formsache

Tennis-Damen des TC an der Schirnau sind in der Regionalliga so gut wie gerettet. Jetzt geht der Blick bereits in die Sommersaison.

Kaltenkirchen/Norderstedt. Mit einem einzigen Sieg sind die Tennis-Damen des TC an der Schirnau aus dem Keller der Regionalliga Nord-Ost auf den zweiten Platz vorgeprescht. Das heißt allerdings nicht, dass die Kaltenkirchenerinnen (3:3 Punkte) dank des 5:1 bei Absteiger Club zur Vahr etwa noch von der Nordmeisterschaft träumen könnten: Der Erfolg in Bremen bedeutet lediglich den vorzeitigen Klassenerhalt, über den sich noch drei andere punktgleiche Vereine zu nunmehr 99 Prozent freuen können (nur ein Absteiger).

Die Planungen von Teammanagerin Christin Potsch sind daher bereits auf den Einstieg in die Sommersaison der Nordliga am 14. Mai in Braunschweig gerichtet. Aus den Ambitionen macht sie keinen Hehl. „Wir wollen wieder hoch in die Regionalliga.“

Tennis: Klassenerhalt ist für TC an der Schirnau nur noch Formsache

Schirnau hat einen starken Kader mit ehrgeizigen jungen Damen gemeldet, die sich glänzend ergänzen und denen es vornehmlich um das sportliche Wohl der Mannschaft geht.

Eine wertvolle Neuverstärkung ist Tessa Brockmann (früher TV Uetersen), die zur Damenspitze im Land zählt. Die 17-Jährige hat eine langwierige Handgelenksverletzung nahezu überwunden, ihr fehlt allerdings noch Matchpraxis. So erklärt sich vielleicht die Einzel-Niederlage der Nummer zwei im Match-Tiebreak gegen Frederike Arkenau (6:4, 2:6, 9:11). Auch die in Potsdam wohnende Franziska Sziedat und Philippa Färber (Kiel) sind gut eingeschlagen.

Ob die beiden USA-Studentinnen zurückkehren, ist noch offen

Mit der Belgierin Eliessa Vanlangendonck ist ebenfalls weiter zu rechnen. Unsicher ist noch, ob und wann Tizia Brocks und Kim Juliane Auerswald (beide Studium in den USA) zur Verfügung stehen werden. Eine Alternative in der Sechser-Truppe sind noch Julia Paetow und Celine Brocks.

In vielversprechender Manier ist weiterhin die in Neubrandenburg beheimatete Emma Ansorge am Start, die sich unlängst erneut den Landestitel von Mecklenburg-Vorpommern sichern konnte. Ausgeschieden ist inzwischen Sophie Greiner, die nach Wolfsburg zurückkehrt.

„Die Stimmung ist nach wie vor gut, wir sind voll fokussiert.“ In den Worten von Headcoach Dieter Schütz klingt die Überzeugung mit, dass die Saison in der Nordliga für die Tennis-Herren des TC Garstedt ein gutes Ende nehmen wird. Ganz einfach dürfte der Klassenerhalt für den Aufsteiger allerdings nicht zu realisieren sein, wie die 2:4-Niederlage in eigener Halle gegen die dritte Vertretung des Suchsdorfer SV zeigte.

Tennis: Herren des TC Garstedt erwartet wohl ein Abstiegsendspiel

Die erste von drei Heimpartien hintereinander verlief weitgehend ausgeglichen. Nach den Einzeln stand es 2:2, nachdem Nummer zwei Rasmus Becker seinen ersten Sieg für den TCG (6:4, 4:6, 10:7) gegen Mattis Jux gefeiert und auch die Nummer vier, Ben Morgenstern, gegen Tim Grabowski triumphiert hatte (6:3, 6:2). Die 2:0-Führung hatte jedoch keinen Bestand, weil Claus Piening (1) und Vincent Stephan (3) jeweils den Kürzeren zogen. Anschließend gingen dann noch beide Doppel verloren, das von Piening/Morgenstern unglücklich im Match-Tiebreak (8:10).

Alles läuft jetzt auf ein Abstiegsendspiel am Sonnabend, 18. März, gegen den punktgleichen Hamburger Polo Club (2:6) hinaus. Der Verlierer muss die zweithöchste deutsche Spielklasse im Winter verlassen. Zuvor, am übernächsten Sonnabend (11. März), wartet noch die schwierige Aufgabe gegen Spitzenreiter Bremer TV (8:0), der beim 4:2 gegen den Polo Club überraschend etwas Mühe hatte.