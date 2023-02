Norderstedt: Startklar zum Firmenlauf – welcher Chef rennt am schnellsten?

Sie sind bereits startklar für den 1. AOK-Firmenlauf Norderstedt am 30. Juni: Michael Grenz (HPS Hanseatic Power Solutions, von links), Dagmar Buschbeck (Rattenscharf Event Agentur), Reinhard Wunsch (AOK-Serviceregionsleiter) und Gaby Gaßmann (Magnus Mineralbrunnen) vor dem Stadtparksee in Norderstedt.

Norderstedt. Wenn Kolleginnen mit Kollegen laufen, geht es nicht um Bestzeiten und Gewinner – Teamgeist ist das, was vor allem zählt. Das wurde bei den Firmenläufen rund um den Stadtparksee in Norderstedt mehr als deutlich. Viermal hat diese beliebte Laufveranstaltung mit bis zu 800 Teilnehmenden bereits stattgefunden, das letzte Mal 2019. Dann war wegen Corona erst mal Schluss.

Doch nun laufen die Vorbereitungen für einen Neustart auf Hochtouren: Die Organisatoren um die AOK NordWest und der Rattenscharf Event Agentur starten am 30. Juni den ersten AOK-Firmenlauf Norderstedt.

Startklar zum Norderstedter Firmenlauf: Welcher Chef läuft am schnellsten?

„In Norderstedt wollen wir mit der Premiere des AOK-Firmenlaufs die bisherige Erfolgsgeschichte fortschreiben und hoffen auf rund 1000 Läuferinnen und Läufer. Sich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zu bewegen, macht Spaß und sorgt für ein gesundes Betriebsklima“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.

Hoch die Hände, Wochenende: Startaufstellung zum Firmenlauf im Jahr 2019.

Und Dagmar Buschbeck, Organisatorin des Laufes, betont: „Der AOK-Firmenlauf wird an die Erfolge seit 2016 anknüpfen. Der Lauf erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit.“ Für die Firmen sei die Veranstaltung eine wunderbare Möglichkeit, Gesundheitsförderung im Betrieb praktisch umzusetzen und nebenbei auch das Gemeinschaftsgefühl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, so Wunsch. Die zweimal 2,1 Kilometer lange Laufstrecke im Stadtpark Norderstedt eigne sich sowohl für Hobbysportler als auch für Laufanfänger.

Norderstedt: Menschen für eine gesunde Lebensweise motivieren

Mit der Idee der Firmenläufe möchte die AOK NordWest die Menschen für eine gesunde Lebensweise motivieren. Nach den jüngsten aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus den Jahren 2019 und 2020 sind heute 61 Prozent der Männer und 47 Prozent der Frauen übergewichtig. Fast jeder fünfte Erwachsene ist inzwischen adipös. Nur knapp die Hälfte der Menschen in Schleswig-Holstein verbringt zwei Stunden in der Woche mit körperlicher Aktivität. Etwa ein Fünftel der Erwachsenen in Deutschland verbringt mindestens vier Stunden am Tag sitzend und übt zudem keine körperliche Aktivität in der Freizeit aus.

Mit Sombrero, Palmen und Plakat: Das DRK-Team von Pflegen und Wohnen in Kaltenkirchen feuerte seine Läufer 2017 lautstark an.

Die Ziele des AOK-Firmenlaufes sind daher der Spaß am Laufen, das Miteinander, gemeinsame Erfolgserlebnisse und die Kolleginnen und Kollegen mal von einer anderen Seite kennenzulernen.

Firmenlauf Norderstedt: Teamgeist statt Schnelligkeit

„Dabei geht es weniger um die individuelle Schnelligkeit, als vielmehr um den Teamgeist und den gesundheitlichen Aspekt. Familien, Freunde und Bekannte sind natürlich ebenfalls bei diesem Event herzlich willkommen, um die Läufer und Läuferinnen anzufeuern und gemeinsam mit ihnen nach dem Zieleinlauf den Abend bei der After-Run-Party ausklingen zu lassen“, betont Dagmar Buschbeck.

Firmenlauf Norderstedt im Jahr 2018: Erlaubt ist, was gefällt!

Im Ziel erhält jeder Starter und jede Starterin eine Teilnehmer-Medaille. Außerdem werden zum Beispiel die oder der schnellste Firmenläuferin oder Firmenläufer, das schnellste Team und das Team mit dem kreativsten Outfit während der After-Run-Party ausgezeichnet.

Firmenlauf Norderstedt: Unternehmen können Teamtische reservieren

Die Planungen für Streckenverlauf, Ablauf und Rahmenprogramm sind in vollem Gange. Beim Warm-up werden Trainerinnen und Trainer von Elixia Hamburg die Teilnehmenden gut auf den Lauf vorbereiten. Anschließend geht es dann für alle zweimal um den Stadtparksee. Gestartet wird am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr. Am Ende des Läuferfeldes gehen die Walkerinnen und Walker auf die Strecke. Damit werden Menschen zum Mitmachen motiviert, die Respekt vor der Belastung der langen Laufstrecke haben oder den Walking-Sport bevorzugen.

Bis zu 1000 Läuferinnen und Läufer werden erwartet.

Die Firmen können sich wie in den vergangenen Jahren Team-Tische und Team-Pavillons auf der Promenade reservieren und sind somit dicht am Geschehen dran. Jedes Team kann sich vor oder nach dem Lauf zu dem beliebten Teamfoto auf der Promenade treffen.

Firmenlauf Norderstedt: Anmeldungen sind ab sofort möglich

Anmelden können sich die Teams im Internet ab sofort unter www.norderstedt-firmenlauf.de. Dort finden Interessierte alle Informationen rund um den Lauf. Anmeldeschluss ist am 9. Juni.

Dem Einfallsreichtum sind beim Firmenlauf keine Grenzen gesetzt.

Die Startgebühr beträgt 23,80 Euro. Im Startgeld enthalten ist ein aus recyceltem Polyester hergestelltes Teilnehmer-T-Shirt und ein knautschbarer, wieder verwendbarer Trinkbecher für die Getränkeversorgung auf der Strecke und im Ziel.

Gelaufen wird nicht nur für die eigene Gesundheit und das Betriebsklima, sondern zusätzlich auch für den guten Zweck. Ein Euro je Teilnehmenden wird von der Startgebühr an den Förderverein der Jugendfeuerwehr Norderstedt gespendet.

Norderstedt: Viele Sponsoren unterstützen den Firmenlauf

„Wir freuen uns sehr auf das Lauf-Event in Norderstedt, das ohne die vielen Sponsoren und Unterstützer nicht möglich wäre. Daher geht mein Dank auch an Lufthansa Industry Solutions, Schülke und Mayr, Zippel’s, HPS Power Solutions, die Stadtwerke Norderstedt, Netzwerk Inklusion Innovation Norderstedt und Magnus Mineralbrunnen“, betont Buschbeck.