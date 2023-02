Tennis Norderstedt: Ohne Niederlage - Herren 30 des TC Garstedt steigen auf

Die Herren 30-Tennisspieler des TC Garstedt (von links): Malte Christesen, Bennet Krause, Vasily Kosyanenko, Lennart Samuelsen und Nicolai Hillgruber. Sie haben in dieser Hallensaison den Aufstieg in die Nordliga geschafft.

Norderstedt. Lennart Samuelsen ist darauf bedacht, dass die Termine zweier von ihm bevorzugter Sportarten nicht miteinander kollidieren. Der Herren-30-Spieler des Tennis-Clubs Garstedt spielt liebend gern Padel-Tennis - national und auf internationaler Ebene. Aber er favorisiert auch herkömmliches Tennis beim TCG. Wenn wie in diesen Tagen wichtige Events für die Garstedter „Dreißiger“ anstehen, dann würde der 34-Jährige eventuell auch Einsätze in der deutschen Padel-Nationalmannschaft oder Einsätze bei der DM zurückstellen.

Die Mischung aus Squash und Tennis als absolute Trendsportart in Europa ist ja ganz nett, aber ein Aufstieg mit seinen langjährigen Tenniskameraden aus Norderstedt natürlich auch. Sie alle haben sich einen großen Wunsch erfüllt: Der TCG hat den Sprung von der Schleswig-Holstein-Liga in die Hallen-Nordliga geschafft.

Ohne Niederlage: Herren 30 des TC Garstedt steigen auf

Ein glatter 6:0-Erfolg über den TC GW Neustadt machte es möglich. Wie auch die übrigen vorausgegangenen Partien eines spärlichen Punktspielprogramms mit nur drei Begegnungen und drei Erfolgen war es eine einseitige Angelegenheit. In der gesamten Saison gab die TCG-Crew nur einen Matchpunkt ab.

Eine Truppe, die den Erfolg gewohnt ist, denn man kennt sich schon seit der Zeit bei den Herren. Der an Nummer eins gemeldete Malte Christesen, Lennart Samuelsen, der stellvertretende Vereinsvorsitzende Bennet Krause und Nicolai Hillgruber spielen seit vielen Jahren zusammen, das Quartett bildet das stärkste Team ihrer Altersklasse. Neu dazugekommen ist noch der Russe Vasily Kosyanenko, während auch Andreas Voss und Patrick Gebers für Einsätze in der ersten Mannschaft in Frage kommen. Darüber hinaus ist der Schwede Jesper Brunström eine Option auf Abruf.

Das aktuelle Sextett bereitet sich wie auch die ersten Herren bereits auf den Einstieg in die Sommersaison der Nordliga vor, in dem sie unter anderem auch auf den Nachbarrivalen TC an der Schirnau treffen. Es ist unübersehbar: Die Nordliga ist in aller Munde bei den Garstedter Spitzenteams.

