Tennis in Norderstedt: Der TC Garstedt bastelt an seiner Zukunft

Norderstedter Tennisverein setzt in den Herren auf eingeschworenen Kader mit vielen jungen Spielern. So funktioniert das Konzept.

Norderstedt. Claus Piening musste sich entscheiden: Sollte der Topspieler des TC Garstedt beim 15. Schirnau-Cup in Kaltenkirchen aufschlagen oder lieber an den parallel laufenden Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaften in der U18 teilnehmen? Die Wahl des 18 Jahre alten Nachwuchs-Asses fiel schließlich auf das Meeting bei den DM-Titelkämpfen in Essen – der letzte Auftritt in seiner noch jungen Laufbahn vor dem Übergang in die Herrenklasse.

Im Leistungszentrum an der Hafenstraße in Essen hinterließ der in Niendorf wohnende Piening einen beachtlichen Eindruck. Er überstand zwei Qualifikationsrunden und bot im Achtelfinale des Hauptfeldes Mariano Dedura-Palomero vom TC SCC Berlin einen beherzten Fight, den er mit 4:6, 2:6 verlor. Die Belohnung sind ein neues Renommee und wichtige Punkte für die deutsche Rangliste – in dieser wird der Junioren-Akteur des TCG-Nordligateams auf Platz 151 geführt.

Norderstedt: Der TC Garstedt bastelt an seiner Zukunft

Auf Rang 220, mit der Aussicht, schon bald in der Top 100 in Deutschland aufzutauchen, steht derzeit Rasmus Becker. Der Holmer ist ein halbes Jahr älter als sein Freund und zog im 2021 bei seinem letzten Start in der Junioren-Klasse ebenfalls in die Runde der letzten 16 ein. Nach Ende der vergangenen Sommersaison, als er noch für die aus der Nordliga abgestiegene Spielgemeinschaft TSV Holm/TC an der Schirnau Punktspiele bestritt, wechselte Becker zum Garstedter Traditionsverein an die Ochsenzoller Straße.

Beim Schirnau-Cup (Dotierung 1500 Euro, 600 für den Sieger) traf Rasmus Becker auf starke Konkurrenz, der er bis zum Viertelfinale das Nachsehen gab. Dort zog er gegen seinen befreundeten Rivalen Linus Bense von der SV Blankenese in einem packendem Duell mit 6:7, 7:5, 7:10 (Match-Tiebreak) den Kürzeren. „Es hat nur an wenigen engen Punkten gefehlt“, sagte der Unterlegene hinterher.

Das Ziel von Rasmus Becker: die Top 100 in Deutschland.

Foto: Thomas Maibom

Die Erfolge der beiden aufstrebenden Tennistalente waren den Verantwortlichen beim TC Garstedt seit einiger Zeit nicht mehr entgangen. Während Claus Piening schon länger als Leistungsträger im Herrenbereich beeindruckt, kommt mit Rasmus Becker jetzt also ein zweiter Top-Youngster dazu. Beide passen genau ins Bild des für den sportlichen Bereich zuständigen zweiten Vereinsvorsitzenden Bennet Krause, der nach dem „Goldenen TCG-Jahr 2022“ neue Pläne schmiedet, sich unter anderem um finanzielle Belange im Leistungsbereich kümmert und auf der Suche nach Sponsoren ist.

„Der Kader wächst weiter mit jungen, hoch veranlagten neuen Spielern“, sagt Garstedts Jugendwartin Simone Morgenstern. „Diese Tatsache stützt unser Konzept und das Ziel, passende Trainingsgruppen auszubilden und Jugendlichen Punktspiel-Teams mit hohen Erfolgsaussichten anzubieten.“ Dass alles reibungslos läuft, dafür übernimmt Dieter Schütz wie in den Vorjahren als Cheftrainer des jungen Kaders die Verantwortung.

TC Garstedt: Mit 23 Jahren ist Vincent Stephan bereits der jüngste Spieler bei den Herren

Neuankömmling Rasmus Becker hat genau das gefunden, was ihm vorschwebt: „Das Miteinander, der Spaß, den wir haben, trägt zur Motivation und Leistungssteigerung bei.“ Auch sein Kumpel Claus Piening geht in diese Richtung: „Hier zu spielen, ist etwas Besonderes. Man spürt, dass wir eine Gemeinschaft sind.“

Vincent Stephan ist mit nur 23 Jahren der älteste Spieler der Nordliga-Crew, die im Sommer mit viel Kampfgeist den Klassenerhalt geschafft hat. Das soll auch in diesem Winter in der zweithöchsten Klasse so sein. Er sagt: „Wir profitieren davon, dass wir nicht zwei getrennte, kleinere Kader haben. Alle gehören zusammen. Niemand murrt, wenn er bei den Punktspielen mal nicht eingesetzt wird. Die Jungs stacheln sich auf dem Platz sogar gegenseitig an, um noch besser zu werden.“ Diejenigen, die nicht ganz an der Spitze zum Einsatz kommen, können in der zweiten Vertretung spielen, die in die Schleswig-Holstein-Liga aufsteigen möchte.

Beim Schirnau-Cup drang Vincent Stephan wie Rasmus Becker bis ins Viertelfinale vor. In der Runde zuvor hatte er ein Mammutmatch gegen Julian Miehe (TC SCC Berlin) zu absolvieren, gewann dies mit 6:1, 6:7, 10:8 und war dann gegen den topgesetzten Bastien Presuhn (Harvestehuder THC) beim 2:6, 0:6 chancenlos. Vorher siegte Presuhn locker gegen Garstedts Ben Morgenstern (6:4, 6:1). Vom TCG scheiterten Jasper Bangen und Jamie Luke Fichtenmeier in der ersten sowie Tom Morgenstern in der zweiten Runde.

Bei den Damen (1000 Euro Preisgeld) plante mit Carla Intert nur eine Teilnehmerin aus der Region einen Start. Die für den TC Rot-Weiss Wahlstedt spielende Segebergerin konnte jedoch zu ihrer Auftaktpartie gegen Anna Fijalkowska (TK Blau-Weiß Steglitz) kurzfristig nicht antreten.