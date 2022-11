Eintracht Norderstedt: Olic sieht Rot, Koch zaubert, Akhber trifft spät

Norderstedt. Fußball-Bezirksligist Eintracht Norderstedt II hat das Topspiel beim HFC Falke in Unterzahl in einen Sieg gedreht und bleibt nach dem dramatischen 2:1 (0:1)-Erfolg heißer Kandidat auf den Durchmarsch in die Landesliga.

In einer von beiden Seiten eher unansehnlichen ersten Halbzeit stocherte Niclas Schlafke kurz vor der Pause nach einer Ecke den Ball zum 1:0 für die Falken ins Netz (42.). In der zweiten Hälfte kassierte der Garstedter Luka Olic nach angeblichem Anspucken seines Gegenspielers eine umstrittene Rote Karte (65.). Doch in Unterzahl drehte Eintrachts Zweite plötzlich auf. Regionalliga-Leihgabe Philipp Koch jagte einen Freistoß aus dem Halbfeld aus 20 Metern über die Mauer zum Ausgleich in den Winkel (69.).

„Dreckiger Sieg“ – Norderstedt jubelt über Erfolg in Unterzahl

Mehrfach verpasste Eintracht II danach den Siegtreffer, doch mit der letzten Aktion gelang er – Ayoub Akhber schlenzte den Ball im Anschluss an ein Dribbling in der Nachspielzeit zum 2:1 in die lange Ecke. „Heute waren wir spielerisch nicht gut, haben aber nie aufgegeben und am Schluss in Unterzahl sogar den Lucky Punch gesetzt. Solche dreckigen Siege machen auch viel Spaß“, sagte Eintracht-II-Coach Jannik Paulat.

Staffelrivale Glashütter SV verlor hingegen beim TuS Holstein Quickborn mit 0:2 (0:0) – und das auf eine äußerst merkwürdige Weise. Durch eine schwache erste Halbzeit hätte der GSV zur Pause hinten liegen müssen, doch Quickborn nutzte seine Chancen nicht. Als der Spielverlauf in einer eher ausgeglichenen zweiten Hälfte auf ein torloses Remis hindeutete, schlug Quickborn plötzlich fast aus dem Nichts zu. Jonathan Hüneburg (81.) und Niklas Wolter (84.) schossen nach zwei Kontern die Tore zum 2:0. „Es war eine verdiente Niederlage. Unnötig war sie trotzdem“, sagte Glashüttes Co-Trainer Boris Thormählen.