Norderstedt. Vor der Partie beim TSV Havelse (So., 14 Uhr, Wilhelm-Langrehr-Stadion, Hannoversche Straße 90) herrscht ein kleiner Notstand in der Innenverteidigung bei der neuen Auswärtsmacht der Fußball-. Eintracht Norderstedt, mit vier Siegen in Folge zuletzt stetiger Triumphator in der Fremde, wobei das 3:1 im Stadionderby gegen den FC St. Pauli II zu Beginn dieser Serie eingerechnet ist, muss in seiner defensiven Zentrale reichlich basteln.

Die Innenverteidiger Fabian Grau (leichte Gehirnerschütterung aus dem Spiel beim VfB Lübeck), und André Wallenborn (Muskelfaserriss) fallen definitiv aus, Innenverteidiger Nummer drei Yannik Nuxoll (Muskelprobleme) ist hingegen wieder im Training. Ob es für einen Einsatz an der Seite von Innenverteidiger-Kollege Hamajak Bojadgian reicht, ist offen.

Eintracht Norderstedt: Abwehr-Not! Der Defensiv-Leader fällt in Havelse aus

Dafür ist Topscorer Elias Saad (zehn Tore) wieder fit. Die denkbare Lösung: Tjark Hildebrandt verteidigt innen, seine Position rechts hinten übernimmt Juri Marxen und Saad eine der beiden Außenpositionen im offensiven Mittelfeld. „Das ist ein durchaus denkbares Szenario“, sagt Eintracht-Trainer Olufemi Smith. Ein Szenario, dessen Realisierung vor allem davon abhängt, ob Nuxoll auflaufen kann.

Angestrebt wird im Lager der Garstedter auf jeden Fall der fünfte Auswärtssieg in Folge. „Havelse ist ein richtig schwerer Brocken. Elf Spieler haben noch Drittligaerfahrung aus der Vorsaison. Trotzdem wollen wir diesen Brocken aus dem Weg räumen“, sagt Smith.

Der TSV ist zwar nur 16., die Eintracht auf Rang sechs notiert. Aber zuletzt besiegte Havelse in vier Spielen drei Top-Teams zu Null (2:0 gegen Flensburg, 1:0 in Drochtersen, 4:0 gegen Jeddeloh). „Havelse ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde“, so Smith. „Wenn wir aber unseren Erfolg in Lübeck aus den Köpfen kriegen, für den wir uns jetzt nichts mehr kaufen können, und mit vollem Fokus ins Spiel gehen, traue ich uns erneut einen Sieg zu.“

