Eintracht Norderstedt: Überraschung! Unerwarteter Coup beim Titelfavoriten

Das goldene Tor: Tjark Hildebrandt (verdeckt) erzielt per Kopf in der 45. Minute das 1:0 für Eintracht Norderstedt beim VfB Lübeck.

Lübeck. Noch nie hatten die Fußballer von Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord beim VfB Lübeck gewonnen. Bis jetzt. Am 19. Spieltag ist genau das gelungen, was kaum jemand erwartet hat: Dank einer kämpferisch einwandfreien und taktisch cleveren Vorstellung, dazu einer Portion Glück, hat die Mannschaft von Trainer Olufemi Smith einen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg an der Lohmühle gefeiert.

Das goldene Tor vor 2846 Zuschauern gelang einem Youngster: Rechtsverteidiger Tjark Hildebrandt (19), im Sommer aus der A-Jugend von Hansa Rostock gekommen, traf in der 45. Minute per Kopf am zweiten Pfosten nach einer Flanke von Jan-Pelle Hoppe im Anschluss an eine abgewehrte Ecke.

Eintracht Norderstedt: Überraschung! Youngster sorgt für Coup beim Titelfavoriten

Dabei hatte die Eintracht auf ihren Topscorer verzichten müssen. Elias Saad (bisher zehn Tore) fehlte kurzfristig mit einer Erkältung. Coach Smith stellte um, zog Kapitän Juri Marxen in die Offensivreihe – und Matchwinner Hildebrandt rückte in die Startelf.

Insbesondere im ersten Durchgang benötigte Norderstedt viel Fortune. Manuel Farrona Pulido (27.) sowie der frühere Garstedter Felix Drinkuth (35.) trafen für den Spitzenreiter und klaren Meisterfavoriten jeweils die Latte. Die beste Eintracht-Chance vergab Jan Lüneburg (30.) freistehend aus kurzer Distanz.

Erst nach fast 100 Minuten ist die spannende Partie vorbei

Nach der Pause stand der fehlerfreie Eintracht-Torhüter Lars-Oliver Huxsohl bei starken Paraden wiederum gegen Farrona Pulido und Tommy Grupe (54.) sowie Mirko Boland (67.) im Mittelpunkt. Eine Drangphase gelang Lübeck, das zuvor zu Hause ungeschlagen gewesen war, allerdings nicht. Trotzdem dauerte die Partie fast 100 Minuten, da es in der Nachspielzeit nach mehreren harten Luftduellen lange Behandlungspausen bei den Norderstedter Innenverteidigern Fabian Grau und Hamajak Bojadgian gab.

Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Hildebrandt, Bojadgian, Grau, Kummerfeld – Williams (90.+2 Dreca), Bölter (72. Choi), Hoppe (81. Bork) – Marxen, Lüneburg (64. Sezer), Brüning (90.+1 Brendel).

Tor: 0:1 Tjark Hildebrandt (45.).

Zuschauer: 2846.