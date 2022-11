Eintracht Norderstedt: Regionalliga-Fußballer gewinnen 2:1 in Rehden

Die Norderstedter siegen als erstes Team in dieser Saison in den Waldsportstätten, machen sich dabei aber selbst das Leben schwer.

Jan-Pelle Hoppe vergab in der 5. Minute eine hundertprozentige Torchance, erzielte aber später den zweiten Treffer für Eintracht Norderstedt.

Norderstedt. Bundesweit bekannt geworden ist Rehden als Standort des größten unterirdischen Erdgasspeichers in Westeuropa. Doch auch die Regionalliga-Fußballer aus dem 2400-Einwohner-Dorf, das im Landkreis Diepholz zwischen Bremen und Osnabrück liegt, haben zuletzt dank ihrer Heimstärke für Aufmerksamkeit gesorgt.

Zu Hause waren die Niedersachsen bislang eine Macht, blieben in sieben Partien (vier Erfolge, drei Unentschieden) ungeschlagen. Doch dann kam Eintracht Norderstedt in die Waldsportstätten – und feierte den vierten Auswärtssieg in dieser Saison.

Eintracht Norderstedt: Gute Reaktion auf das 0:1 gegen Teutonia

Das Team von Trainer Olufemi Smith, das unter der Woche im Hamburger Lotto-Pokal den SC Victoria ausgeschaltet hatte und ins Achtelfinale eingezogen war, knackte mit einem 2:1 (0:0) die Serie des BSV. Die Gäste zeigten damit genau die Reaktion, die sich Trainer Olufemi Smith sechs Tage nach der 0:1-Heimpleite gegen den FC Teutonia 05 erhofft hatte.

Allerdings entwickelte sich vor 387 Zuschauern insbesondere in der ersten Halbzeit eine zerfahrene, unansehnliche Partie mit wenigen guten Aktionen.

Elias Saad und Jan-Pelle Hoppe treffen nach der Pause

Zu den wenigen Höhepunkten gehörte ein Eintracht-Angriff über Dylan Williams und Nils Brüning, die in der 5. Minute Jan-Pelle Hoppe im Rehdener Strafraum freispielten. Doch der Norderstedter brachte das Kunststück fertig, den Ball aus zwei Metern Entfernung rechts neben das Tor zu schießen...

Besser machte es Elias Saad kurz nach dem Seitenwechsel. Der 22 Jahre alte Flügelflitzer wurde mit einem langen Pass auf die Reise geschickt, gewann das Laufduell gegen Daniel Haritonov und netzte zum 0:1 ein (49.). In der 71. Minute traf dann auch Hoppe: Er verwertete eine Hereingabe von Dylan Williams zum 0:2.

Eintracht Norderstedt macht das Spiel unnötig spannend

Der Drops schien gelutscht zu sein – doch die bis insgesamt sehr sichere Norderstedter Abwehr mit den starken Innenverteidigern Hamajak Bojadgian und Fabian Grau passte 60 Sekunden später ein einziges Mal nicht auf; Alessio Arambasic brachte den BSV wieder heran. Smith: „Damit haben wir das Match noch einmal unnötig spannend gemacht.“ Aber: Die Eintracht verteidigte ihren Vorsprung mit Glück und Geschick bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Marco Schaarf (TSV Altenwalde).

Fußball-Regionalliga Nord: BSV Rehden – Eintracht Norderstedt 1:2 (0:0). – Schiedsrichter: Marco Scharf (TSV Altenwalde). – Zuschauer: 387. – Tore: 0:1 Elias Saad (49.), 0:2 Jan-Pelle Hoppe (71.), 1:2 Alessio Arambasic (72.). – Eintracht: Huxsohl – Marxen, Bojadgian (74. Hildebrandt), Grau, Wallenborn (37. Kummerfeld) – Bölter – Brüning, Williams (83. Bork), Hoppe, Saad – Sezer (70. Lüneburg).