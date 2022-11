Norderstedt. Für die Fußballer von Eintracht Norderstedt dürfte es keine schwierigere Auswärtspartie geben: Am 19. Spieltag der Regionalliga Nord fahren die Garstedter zum Spitzenreiter VfB Lübeck (Sonnabend, 14 Uhr). Seitdem beide Vereine in einer Spielklasse sind, hat die Eintracht fünf von sechs Begegnungen an der Lohmühle verloren – einmal reichte es wenigstens zu einem 0:0.

Auch in dieser Saison ist Lübeck zuhause ungeschlagen, hat 23 von 27 möglichen Punkten geholt. Aber: Norderstedt ist tatsächlich die viertbeste Auswärtsmannschaft, hat nur zwei von acht Begegnungen auf fremden Plätzen verloren, die letzten drei sogar gewonnen und sich damit auf den achten Tabellenrang vorgearbeitet.

Eintracht Norderstedt: Auswärts beim Spitzenreiter – mit neuem Mannschaftsbus

Der Reisekomfort ist bereits erstklassig. Denn seit Kurzem darf sich Eintracht Norderstedt über einen neuen Mannschaftsbus freuen. Dieser stammt aus dem Fuhrpark des langjährigen Partners Reisedienst Hamburg-Nord Bossel. Das Unternehmen hatte dem Club gestattet, einen seiner Busse im Eintracht-Design zu gestalten. Für die Umsetzung sorgte die Firma MST-Werbung aus Tangstedt: „Wir haben einen Entwurf gestaltet. Komplett nach unseren Ideen. Reenald Koch wollte nur etwas hanseatisch Edles haben mit einem dunklen Blau. Wir haben den Bus dann vollflächig mit dunkelblauer Folie beklebt“, so Geschäftsführer Marco Stankewitz, der gemeinsam mit Tochter Julia rund 100 Arbeitsstunden in das Bekleben gesteckt hat.

Eintracht Norderstedt: Der Bus hat Skattische, Bildschirme und eine Bordküche

Die Seiten des Busses sind mit dem Vereinslogo, dem Stadtwappen, einer Fußballer-Silhouette und dem Vereinsslogan „GemE1Nsam Norderstedt“ versehen. Die Kosten dafür lagen im fünfstelligen Bereich und wurden von elf Sponsoren getragen, die dafür mit ihrem Logo auf dem Bus verewigt sind und von der Eintracht mitsamt Anhang zu einer Fahrt im neuen Gefährt durch Hamburg eingeladen wurden.

Bei dem Bus handelt es sich um einen Mercedes-Benz Tourismo. Baujahr 2017. Er hat eine Leistung von 428 PS, verfügt über 44 Sitze, Skattische, zwei Bildschirme, Bordküche und WC. Das Gefährt ist 13 Meter lang und 2,55 Meter breit. Künftig kann der Bus auch von der A-Jugend und Jugendmannschaften, die zu auswärtigen Turnieren fahren, genutzt werden. „Der Bus macht einen ganz hervorragenden Eindruck. Das ist für Norderstedt schon repräsentativ“, so Eintracht-Aufsichtsratsvorsitzender Horst Plambeck. Unter der Woche ist das Fahrzeug für den Reisedienst Hamburg Nord im Einsatz.

