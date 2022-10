Norderstedt: Plötzlich hatte Lars Huxsohl 500.000 Zuschauer auf TikTok

Norderstedt. Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat es getan. Freiburgs Bundesligaspieler Nicolas Höfler auch. Ebenso Diskuswerfer Robert Harting. Sogar Finanzminister Christian Lindner. Sie alle haben sich einer Haartransplantation unterzogen. Und sich öffentlich dazu bekannt. Einst keine Selbstverständlichkeit dank drohendem Eitelkeitsverdacht, mittlerweile anerkannt: sich die Haare wieder schön machen lassen und dazu stehen.

Nach einem Auslandsjahr in den USA erlebte er eine böse Überraschung

Einer, der ebenfalls eine Haartransplantation hinter sich hat, fliegt an jedem Spieltag windschnittig durch den Strafraum des Fußball-Regionalligisten Eintracht Norderstedt: Torwart Lars Huxsohl (26). Wie seine persönliche Leidensgeschichte zur Gründung seines erfolgreichen Unternehmens führte, erzählt diese Geschichte. Rückblende: Juli 2019. Huxsohl, 23 Jahre alt, kehrt von seinem einjährigen USA-Abenteuer bei den UNH Wildcats, einer Universitätsmannschaft in New Hampshire, an die Ochsenzoller Straße zurück – und erlebt vor dem Spiegel bald eine böse Überraschung.

„Mir fielen die Haare aus. Das ging relativ schnell. Woran es lag, ob es Stress war, ich weiß es bis heute nicht“, erinnert sich Huxsohl. Mit einer beginnenden Glatze will er sich verständlicherweise nicht abfinden. „Mir hat das zu schaffen gemacht. Ich habe mit unserem Abwehrspieler Fabian Grau über die Situation gesprochen. Und ihm gesagt: ,Eigentlich müsste ich eine Haartransplantation machen lassen‘“.

Sein Kumpel Fabian Grau: „Das machst du ja doch nicht“

Graus Antwort laut Huxsohl: „Machst du ja doch nicht.“ Er lacht dabei. „Typisch Fabi“, sagt Huxsohl. „Er wollte, dass ich es mache und hat getestet, ob ich mich traue.“ Es wirkt. Huxsohl traut sich. Einer seiner Freunde hatte bereits eine Haartransplantation in der Türkei vornehmen lassen. Huxsohl erkundigt sich, leitet alles in die Wege, und fliegt im Dezember 2019 nach Istanbul zu seiner eigenen Haartransplantation. Sie gelingt hervorragend.

„Das Endergebnis sieht man ja nach ungefähr zwölf Monaten. Ich war sehr zufrieden und merkte, wie mein Selbstvertrauen wieder deutlich stieg“, sagt Huxsohl. Spaßeshalber und bester Laune lädt er ein Video auf TikTok hoch, um seine wieder gewonnene Haarpracht zu feiern.

Dieses Foto zeigt Lars Huxsohl im Alter von 23 vor dem Eingriff, der in Istanbul stattfand.

Foto: Privat

Eigentlich wäre die Geschichte an dieser Stelle vorbei. Stattdessen beginnt sie erst so richtig. Das Video geht, für Huxsohl überraschend, schnell viral. „Mehr als 500.000 Menschen haben es sich angeschaut. Tausende Nachrichten bekam ich auf meinem Instagram-Account. Mir war vorher durchaus bewusst, dass dieses Thema viele Menschen beschäftigt. Man muss ja nur durch die Innenstadt gehen, schon sieht man: Jede dritte Person ist von Haarausfall betroffen. Mir war aber nicht bewusst, wie viele Menschen sich nach einer Plattform sehnen, um die richtige Klinik auszuwählen.“

Huxsohl, in seinem Hauptberuf Projektleiter bei Airbus, erkennt die perfekte Symbiose: ein Thema, welches ihm aufgrund seiner persönlichen Geschichte sehr am Herzen liegt und in dem er nach intensiver Recherche schon Expertise hat, trifft auf eine Marktlücke. Huxsohl gründet daraufhin im Jahr die Internetplattform „My Hair Guide“. Werbeslogan: „Be You. Do You. For You.“

Mitspieler Fabian Grau, dessen Reaktion einst alles anstieß, hilft ihm bei der Vermarktung in den sozialen Medien. Viele Male fliegt Huxsohl in die Türkei, schaut sich in den Kliniken die Arbeit vor Ort an, liest sich immer weiter ins Thema ein. Alleine in Istanbul existieren über 150 Kliniken. Welche Ärzte operieren mit welcher Qualität? Massenabfertigung oder persönliche Betreuung? Welche Pflegeprodukte werden verwendet?

Mit seiner Firma berät Huxsohl andere von Haarausfall betroffene Menschen

Diese und viele Fragen mehr stellt Huxsohl und kooperiert mit den Kliniken, die den besten Service bieten. Die Angst vor einer Operation versucht Huxsohl seinen Kunden behutsam zu nehmen. „Es wird vorher genau geprüft, wer für eine Haartransplantation infrage kommt. Manche Menschen nehmen zum Beispiel bestimmte Medikamente und können sich deshalb leider keiner Haartransplantation unterziehen“, sagt er. „Und natürlich wollen wir jede Frage so kompetent und feinfühlig wie möglich beantworten.“

Ist es schließlich soweit, findet die Operation, bei der vereinfacht beschrieben Haare vom Hinterkopf oder von der Seite entnommen werden, um sie an kahlen Stellen einzusetzen und dort zum Wachsen zu bringen, unter lokaler Betäubung statt. Nötig ist ein Aufenthalt von vier Tagen in der Türkei. Mit Fünf-Sterne-Hotel, VIP-Shuttle und Übersetzer liegen die Kosten inklusive der Transplantation bei 2500 bis 3500 Euro.

Norderstedt: Auch Beratungen zu Barttransplantationen gehören zum Service

Der Clou dabei: Der Service von „My Hair Guide“ ist für die Kunden kostenlos. „Wir übernehmen für die von uns auf beste Qualität geprüften Kliniken das Marketing sowie die Beratung und Vermittlung. Dafür erhalten die Kunden von den Kliniken einen preislichen Rabatt, von dem wir etwas bekommen. Somit entsteht eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, sagt Huxsohl.

Mittlerweile bietet Huxsohl mit „My Hair Guide“ auch einen Service für Barttransplantationen an. Sein Unternehmen trägt sich selbst, eine weitere Ausweitung der Dienste ist angedacht. „Ich bin sehr glücklich darüber, wie es läuft“, sagt Huxsohl. „Wir konnten schon sehr vielen Menschen helfen. Das berührt mich am meisten.“