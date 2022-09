Tennis: So lief das zweite Turnier für Senioren in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Trotz einiger spärlich bestückter Teilnehmerfelder wurde der 2. Senioren-Cup der Bramstedter Tennisvereinigung zu einem vollen Erfolg. Vor allem war es erstaunlich, wie viele Zuschauer an den fünf Turniertagen die Anlage am Ochsenweg säumten. Die Kehrseite der Medaille: Die beiden Turnierverantwortlichen, Marc Reiter (Sportwart des Vereins) und Björn Bork, bedauerten, dass es angesichts diverser Parallelveranstaltungen noch diverse kurzfristige Absagen gegeben hatte.

Die übrig gebliebenen Aktiven sammelten Punkte für die deutsche Rangliste. Insgesamt 31 Spieler und Spielerinnen bestritten Matches in sechs Konkurrenzen (jeweils Herren und Damen 40, 50 und 55). Gewinner im einzigen Finale mit Tableau-Wertung wurde Stefan Meiners vom THC Neumünster. Er bezwang seinen Clubkameraden Lajos Homolya in zwei Sätzen, wobei sein Gegner beim Stand von 6:4, 2:1 für Meiners aufgab.

Einen Erfolg für die Gastgeber gab es durch Andreas Baum, der sich in allen drei Gruppenmatches durchsetzen konnte. Bei den Damen 40 triumphierte am Ende Kirsten Bohn (TC an der Schirnau), bei den Damen 50 Sylvia Dunkel (TC am Falkenberg), bei den Herren 40 Jann-Iven Jensen (TC Tangstedt) und bei den Damen 55 Ulrike Brumm (TC Blau-Weiß Calw).