Stadtmeisterschaften: Großes Stelldichein der Tennis-Szene in Norderstedt

Norderstedt. Während die letzten Vorbereitungen für die Players Night gerade abgeschlossen wurden, herrschte vor dem Clubhaus des Veranstalters TSC Glashütte ausgelassene Vorfreude auf einen Höhepunkt bei den Norderstedter Stadtmeisterschaften im Tennis. Herren-Einzel-Gewinner Bennet Krause (TC Garstedt) spurtete in Richtung Eingang, um nach dem riesigen Wanderpokal zu suchen, der vor einigen Jahren einmal unauffindbar gewesen war. Bei der fast einstündigen Siegerehrung am Schlusstag durfte der 32-Jährige den „Pott“ nun schon zum vierten Mal in der 26-jährigen Geschichte des Events in die Höhe heben. Zuvor triumphierte der Nordliga-Akteur und 2. Vorsitzende des TCG in den Jahren 2015, 2017 und 2018.

Im Endspiel setzte sich Krause gegen seinen Teamkameraden Tom Morgenstern mit 7:6, 6:3 durch. Eine Runde vorher im Halbfinale vergab er bei seinem 7:5, 7:5-Erfolg gegen Kim-Lennard Seeler zweimal ein 5:2, es reichte aber trotzdem. Bei der Pokalübergabe ergriff Herren-30-Sieger Ralf Seeliger (TSC Glashütte) das Mikrofon. Er gratulierte seinem Gegner, der im vergangenen Jahr nicht am Start war – stattdessen ging der Titel damals an Seeliger. Der sagte: „Danke, dass du damals auf die Teilnahme verzichtet hast.“

Einige der Sportler übernachteten in ihren Fahrzeugen gleich vor Ort

Eine Szenerie vor der Players Night hatte übrigens eine Gruppe von Gästen mitverfolgt, die nach den letzten Ballwechseln des Abends frisch geduscht zurück zur Anlage gekommen waren und bis weit nach Mitternacht an einem Ereignis teilhaben wollten, das in Norderstedter Tenniskreisen schon immer beliebt war und in diesem Jahr einen besondere Wertschätzung und Begeisterung unter den Aktiven der fünf Norderstedter Tennisvereinen ausstrahlte.

Mit einem lauten Hallo wurde Christian von Grolman begrüßt. Der 73 Jahre alte Seniorenspieler des TC Garstedt war im piekfeinen sommerlichen Leinen-Anzug erschienen. „Mächtig Alarm hier“, sagte Grolman, obwohl es noch gar nicht losgegangen war. Ihm pflichtete spontan Andrea Böhnk bei. Deren Ehemann Andre erkämpfte sich den Titel in den Gruppenmatches der Herren. „Komm‘, lasst uns alle feiern“, meinte sie und mischte sich unter die Menge.

Kuriosum am Rande: Grolman, beim TC Garstedt als Platzwart im Einsatz und manchmal als Oberschiedsrichter für den Tennis-Verband Schleswig-Holstein unterwegs, hatte seinen VW T5 auf dem Parkplatz abgestellt. Er stieg gegen 1.30 Uhr ins Auto und verbrachte dort die Nacht – so wie einige andere Teilnehmer der Meisterschaften auch in ihren Pkw. Am nächsten Morgen um 9 Uhr trat der Sieger des Herren-70-Doppel-Wettbewerbs (zusammen mit dem Garstedter Dietmar Boers) die Heimfahrt nach Ellerbek an.

Die meisten Titel räumte Gastgeber TSC Glashütte ab

Die am zweitmeisten beachtete der insgesamt 22 Konkurrenzen, das Mixed-Doppel (zusammen unter 100 Jahre), wurde zum Triumph für die an Position zwei gesetzten Sylvia Dunkel (TC am Falkenberg) und ihren Partner Bernd Müller (TC Garstedt). Sie behaupteten sich im Endspiel deutlich 6:2, 6:0 gegen Joachim Raasch/Katharina Meusburger (TC Garstedt/TSC Glashütte).

Die Vereinswertung ging in diesem Jahr erstmals seit Langem an den TSC Glashütte. Die Akteure des Gastgebers waren zahlenmäßig am stärksten vertreten und sicherten sich neuneinhalb Titel. Der „halbe“ kam im Damen-30-Doppel zustande: Karina und Randi Appel (Glashütte/Garstedt) waren hier nicht zu schlagen. Siebeneinhalb Erfolge glückten dem TCG, dreieinhalb holte der TaF und einen halben der HSV. Der Norderstedter SV ging leer aus.

Stadtmeisterschaften: Im nächsten Jahr ist der TC Garstedt Ausrichter

Die Beteiligung bei den Meisterschaften war so hoch wie noch nie: Das Organisatoren-Trio Florian Pfaffelberger, Ronny Laß und Heiko Stolte freute sich über 313 Meldungen von 230 Spielern und Spielerinnen aus der Region.

Im nächsten Jahr trägt dann der TC Garstedt die Verantwortung. Als alles zu Ende war, übernahm Bennet Krause den Staffelstab und kündigte gleichzeitig an: „Wir werden uns im Vorstand schon heute Abend erstmals zusammensetzen und erste Planungen starten.“ Der Termin steht schon fest: Ab Sonntag, 20. August, ist es wieder so weit.

Alle Ergebnisse gibt es beim TSC Glashütte.